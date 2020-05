Beeldenstormer aan het werk in Haspengouw Dirk Selis

27 mei 2020

16u14 1 Sint-Truiden Meimaand, Mariamaand. Maar in Haspengouw is er iets vreemds aan de hand. De laatste weken worden de Mariakapelletjes geteisterd door een beeldenstormer. De politie onderzoekt de zaak.

Begin deze week was het prijs aan de ‘Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten’, op de hoek van de Thewitstraat en de Jeuksestraat in Borlo. Het kappeltje staat er al sinds 1892 en kreeg in april 2018 nog maar pas een renovatie door dorpsvrijwilligers. Vandaag was het de beurt aan het kapelletje in Runkelen. Daar werd het Mariabeeld van haar sokkel gesmeten. Vandalisme of is er meer aan de hand? “We sluiten niets uit en zijn een onderzoek gestart. Ook in de politiezone Borgloon zijn er kapelletjes vernield. Telkens op plaatsen waar er weinig volk voorbijkomt”, zegt de zonechef Steve Provost van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Sint-Truiden.