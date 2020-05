Bedeling herbruikbare mondmaskers voor alle Truienaren volop aan de gang Dirk Selis

14 mei 2020

15u34 1 Sint-Truiden Maandag is de huis-aan-huisbedeling van de herbruikbare mondmaskers gestart. Eerder zijn ook al 1.000 mondmaskers, gemaakt door vrijwilligers via het platform SinttruidenSolidair, afgegeven aan het Sint-Trudo Ziekenhuis.

“Iedereen is blij dat de maatregelen van de federale overheid versoepelen. Daarnaast brengt dit meer mensen op straat. Toch blijven sociale afstand en hygiënemaatregelen de norm. Daarnaast raden we alle Truienaren vanaf 12 jaar aan zo veel als mogelijk een mondmasker te dragen op drukke plaatsen en natuurlijk altijd op het openbaar vervoer”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Het schepencollege van Sint-Truiden heeft op korte termijn een bestelling van 45.000 mondmaskers goedgekeurd. Daarnaast heeft de stad zich ingeschreven in het aanbod van de provincie Limburg via het platform Proclim. Alles wat van die bestellingen toekomt, wordt meteen aan huis bedeeld. Daarnaast lopen ook de filters van de federale overheid in fases binnen. Ook die bedeling zal binnenkort gebeuren.

17.000 enveloppen

“We zijn ontzettend dankbaar dat we ook een extra bedeling van mondmaskers kunnen doen bij de diverse zorginstellingen, zoals onze woonzorgcentra, in Sint-Truiden”, vertelt schepen van Sociale Zaken Pascy Monette. “Meer dan 21 stadsmedewerkers werken mee aan de organisatie en de bedeling van de mondmaskers. In totaal gaat het om 17.000 enveloppen, die vanaf maandag wijk na wijk worden bedeeld. Ook de komende dagen zijn de teams nog onderweg. Bijgevoegd zit ook een brief met meer informatie rond het correct gebruik en onderhoud van de mondmaskers. Ondertussen hebben tal van vrijwilligers niet stilgezeten. De stad kocht geschikt stof aan voor mondmaskers en 50 naaisters die zich vrijwillig opgaven bij SinttruidenSolidair hebben er een degelijk en mooi mondmasker van gemaakt dat aan alle richtlijnen voldoet. Deze eerste 1.000 mondmaskers zijn intussen al bezorgd aan het Sint-Trudo Ziekenhuis”, klinkt het.