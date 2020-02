Basisschool Momentum plant klimaatboom Dirk Selis

14 februari 2020

16u02 0 Sint-Truiden De leerlingen van basisschool Momentum hebben vrijdag samen met het stadsbestuur van Sint-Truiden een klimaatboom aangeplant. De actie kadert in het project ‘Klimaatboom zoekt tuin’.

“Alle scholen maakten kans op de klimaatboom. Met een heleboel lesmateriaal gingen ze aan de slag en dienden ze een gemotiveerde aanvraag in over waarom hun school precies de geknipte locatie is. Op die manier leerden de kinderen via het project ook meer over het belang van bomen voor ons leefmilieu. Aan de hand daarvan werd dan uiteindelijk een keuze gemaakt door de organisatoren voor het aanplanten van de klimaatboom”, vertelt schepen van Flankerend onderwijsbeleid Johan Mas.

Basisschool Momentum aan de Rummenweg was tevreden met haar nieuwe boom. “Samen met de leerlingen hebben we de klimaatboom van onze keuze – een Japanse notenboom – vandaag aangeplant”, vertelt directeur Kris Selis. “‘Klimaatboom zoekt tuin’ is een mooi project, waaraan we met plezier hebben meegewerkt. Het is ook een ideale manier om onze leerlingen bewust te maken over klimaatverandering. Bovendien komt er zo nog een boom extra bij in onze stad.”

2.600 extra bomen

“En iedere bijkomende boom is altijd een aanwinst. In die zin planten we dit voorjaar nog 125 andere exemplaren en hebben we de ambitie om tegen 2024 liefst 2.600 extra bomen aan te planten. Dat is namelijk heel belangrijk om de CO2-uitstoot op lokaal niveau terug te dringen en bij te dragen aan de doelstellingen van de Europese Burgemeesterconvenant”, besluit schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.