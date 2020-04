Basisschool Momentum en kinderdagverblijf BabyBabelouba roepen Truienaren op om hun mooiste bloesemfoto’s te delen Dirk Selis

10 april 2020

15u10 0 Sint-Truiden Basisschool Momentum en kinderdagverblijf BabyBabelouba in Sint-Truiden roepen de Haspengouwers op om hun mooiste bloesemfoto’s te delen op sociale media om de mensen die Haspengouw niet kunnen bezoeken, een eigen bloesemmoment te schenken. De mooiste foto’s belanden in een expo in Europees Parlement.

“Na de eerste drukke weken van de lockdown waar leerkrachten moesten zorgen voor herhalingsbundeltjes, online opdrachten, noodopvang en telefoontdates met onze kindjes, valt alles een beetje stil in de paasvakantie”, zegt directeur Kris Selis van basisschool Momentum. “We zijn klaar voor het online pre-teachen en iedereen geniet in zijn kot. In Haspengouw is dat kot en de ruimte er rond deze tijd van het jaar net iets mooier dan in de rest van het land. De bloesems staan in bloei en wij kijken ernaar vanop de eerste rij. We roepen dan ook alle Truienaren op om een Bloesemmomentum te creëren en te delen op hun social media.”

Hard getrofffen

“In Haspengouw zijn we in deze moeilijke tijden verwend met de schoonheid van de natuur en, ook al zijn we enorm hard getroffen door de corona-crisis, zien we het al onze plicht om de rest van het land onze bloemenpracht te laten zien en een beetje troost te bieden”, zegt ook Queenie Vanswijgenhoven van kinderdagverblijf BabyBabelouba. “Net als basisschool Momentum houden wij er normaal van om zo weinig mogelijk in onskot te blijven en de wijde wereld in te trekken”, “Dat lukt nu uiteraard niet, toch willen we onze kinderen en hun ouders blijven stimuleren om te wandelen, fietsen, steppen, … met het gezin en dit ons ook fier te tonen.”

“In ruil voor een fotopost op FB of Instragram (met #bloesemmomentum) engageert Momentum en kinderdagverblijf Babybabbelouba zich om een lesje (kinder)yoga, plantenzorg, boothcamp, survival, verhaaltje, zindelijkheidstraining, digitale geletterdheid, ... gratis te organiseren. Dit vanaf september of wanneer de maatregelen dit toelaten. Juffrouw Liselotte beet alvast de spits af en postte enkele foto’s van haarzelf en haar dochtertjes Camille en Marie op Instagram. Hopelijk krijgt ze veel navolging”, besluiten Selis en Vanswijgenhoven.

Bloesemexpo Europees parlement

“Ja dit is een fantastisch idee”, reageert het Truiense Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld). “Op dit ogenblik komen we in het nieuws als stad die enorm getroffen is door dat verdomde virus. Als we nu met z’n allen de pracht van onze stad op foto gaan vastleggen, krijgen de toeristen alvast zin om te boeken voor volgend jaar. En bovendien is het een toffe activiteit om met de kinderen te doen. Neem een leuk attribuut mee, verkleed je in een thema, doe de gekste bekken... amusement verzekerd! Ik beloof alvast dat ik de mooiste foto’s meeneem en een mooi plaatsje geef in een expo in het Europees parlement!”