Bach viert zijn 250ste verjaardag met Truiense zesjarigen Project Orkest Anima Eterna Brugge brengt eerste familieconcert in de Truiense Begijnhofkerk Dirk Selis

06 februari 2020

16u40 0 Sint-Truiden Op 8 maart treedt het internationaal gerenommeerde projectorkest Anima Eterna Brugge op in de Begijnhofkerk in Sint-Truiden. Ter ere van Beethovens 250ste verjaardag neemt musicoloog, schrijver en verteller Pieter Bergé kinderen vanaf 6 jaar én hun ouders mee op sleeptouw doorheen een schitterende Beethovensymfonie waarin de natuur centraal staat.

Het is de eerste keer sinds zijn oprichting in 1987 dat Anima Eterna Brugge zich richt tot het jonge publiek. De vraag naar een familieconcert kwam daarbij van het Hong Kong Arts Festival, waarop Anima Eterna Brugge dit jaar uitgenodigd is. Pieter Bergé, artistiek adviseur bij Anima Eterna Brugge, was meteen enthousiast: “Naast mijn passie voor de klassieke muziek ben ik ook vader van vier (reeds groot geworden) kinderen, én actief als jeugdvoetbaltrainer bij Sportief Rotselaar. Ik weet intussen wel wat die gasten grappig of spannend vinden.” Zijn voeling met het jonge publiek en zijn liefde voor klassieke muziek kwamen eerder dit jaar al samen in de uitgave van ‘Hoe groen klinkt een gitaar’. Dit boek schetst in 100 korte fragmenten de geschiedenis van de westerse klassieke muziek op maat van kinderen, maar is ook ideaal voor volwassen muziekliefhebbers. Ook met dit familieconcert richt hij zich voor het eerst als spreker naar kinderen en hun familie.

Spijtige misvatting

Dat klassieke muziek niet voor kinderen zou zijn vindt Pieter een absolute en spijtige misvatting. ‘Klassieke muziek is net zoals popmuziek een taal, een manier om gevoelens uit te drukken. Het gaat eigenlijk om dezelfde emoties die ook in de popmuziek vaak bezongen worden: verdriet, liefdesverdriet, verlangen, rouw. De emoties van het leven, zeg maar. Hoe jonger we met verschillende ‘muzikale talen’ vertrouwd raken, hoe beter we de muziek begrijpen en hoe meer we ervan kunnen genieten.” En dat bewijst zijn eigen levensverhaal maar al te goed. “Klassieke muziek is mijn muzikale moedertaal. Vanaf mijn zeven jaar was ik lid van het Kinderkoor Mia Vinck in de Opera in Antwerpen. Dan kom je natuurlijk echt in de magie van het operatheater. Destijds mocht ik ook wat hoofdrollen vertolken. Zo stond ik als kind op planken als Oliver Twist. Zoiets laat je nooit meer los. De muziekmicrobe was niet meer te verdelgen (lacht).”

Toveren met klanken

Pieter is dan ook blij dat hij op dit familieconcert het publiek doorheen Beethovens Zesde Symfonie mag loodsen. “Dat werk is echt heel beeldend: nu eens hoor je vogels kwetteren of een beekje stromen, dan weer sta je plots op een dorpsfeest of in een heftige storm. Prachtig is ook het deel waarin Beethoven laat horen hoe de herders proberen hun kuddes samen te houden. Beethoven geeft dat allemaal heel meeslepend, maar toch verfijnd weer. Hij tovert echt met klanken. Dankzij het verhaal eromheen komt de muziek nog meer tot leven.”