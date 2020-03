Babywinkels plots toegevoegd aan lijst met essentiële winkels: “Maar enkel om uw geboortelijst af te halen” Dirk Selis

30 maart 2020

12u26 14 Sint-Truiden Om de curve af te vlakken, sloot de federale regering medio maart alle niet-essentiële winkels. Voorbije zaterdag leek die maatregel simpelweg verlengd te worden. Maar: op de lijst met essentiële winkels duikt plots een nieuwkomer op. “Winkels met basisvoorzieningen voor pasgeborenen mogen de deuren van 7 uur tot 22 uur heropenen. Maar enkel voor het afhalen van de geboortelijsten”, zegt Lien Meurisse van FOD Economie. Lokale babyspeciaalzaken hebben bedenkingen bij deze ingreep. Zij vrezen voor de gezondheid van hun klanten en het wegvallen van de hinderpremie.

Vorige vrijdag werd de semi-lockdown in ons land verlengd. Social distancing, handen wassen, het vermijden van niet-essentiële verplaatsingen: de intussen vertrouwde maatregelen lopen verder. Voorheen mochten enkel (dieren)voedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en andere winkels in sectoren die als essentieel worden beschouwd. Aan deze lijst is nu een nieuwe categorie toegevoegd: voortaan mogen ook ‘winkels met basisvoorzieningen voor pasgeborenen’ de deuren openen. “Maar enkel voor het afhalen van de geboortelijsten”, zegt Lien Meurisse adjunct-woordvoerder van FOD Economie. “En liever nog dat ze de spullen thuis bij de mensen leveren. Maar de babywinkels mogen dus open van 7 uur tot 22 uur. Het niet de bedoeling dat je er gaat shoppen naar kleedjes, maar wel dat er terecht kunt voor de meest essentiële babyspullen. Hoe het zit met de hinderpremie voor de zaakvoerders? Dat weet ik niet. Dat is de bevoegdheid van de gewesten.”

Gezondheid van klanten

Die uitbreiding leidt tot gemengde reacties in de sector. Lokale ondernemers staan namelijk allerminst te springen om hun zaak te heropenen. Rodrique Tournel, zaakvoerder van de Truiense zaak Ciao Bambino kreeg de voorbije dagen reacties van collega-ondernemers uit alle uithoeken van Vlaanderen. Grosso modo zijn er twee belangrijke bezwaren tegen een heropening van babyspeciaalzaken: “De eerste – en veruit belangrijkste – bekommernis is de gezondheid van klanten. Met deze koerswijziging zet je mensen aan om naar de stad af te zakken. Dat is in tegenspraak met de boodschap ‘Blijf in uw kot’. Bovendien – en dat klinkt misschien raar uit onze mond – is de vraag of een bezoek aan een babywinkel echt een ‘essentiële verplaatsing’ is?”

Risico te groot

“Natuurlijk kan je in je winkel zelf de nodige maatregelen nemen”, gaat Tournel verder. “Handgel gebruiken, een maximum aantal klanten toelaten,... Nog voor de pandemie uitbrak, namen we al dergelijke maatregelen. Maar op dit moment is het risico op besmetting gewoon te groot. Wij kiezen er daarom voor om de winkel gesloten te houden. Uit zorg voor onze klanten leveren we alle bestellingen persoonlijk aan huis. Eenzelfde geluid is te horen bij mijn collega’s in de rest van Vlaanderen. Stel je maar eens voor dat een zwangere mama of een baby besmet geraakt...”

Wegvallen hinderpremie

Een tweede argument is economisch van aard: “Nu de babywinkels op de lijst met uitzonderingen prijken, komen ondernemers zoals wij niet langer in aanmerking voor de hinderpremie. Voor een grote winkel is zo’n premie misschien een peulschil. Maar voor lokaal verankerde handelaars scheelt dat wél een slok op een borrel. Kortom, wat ons betreft hoeven de babywinkels echt niet op deze lijst te staan”, besluit Tournel.