Babyspeciaalzaak Ciao Bambino probeert ouders gerust te stellen: “We zijn naarstig op zoek naar mondmaskertjes op babymaat” Dirk Selis

27 februari 2020

15u53 0 Sint-Truiden Babyspeciaalzaak Ciao Bambino ontving deze week de eerste meldingen over latere leveringen door leveranciers. Om te garanderen dat de stock op voorraad blijft, brengen de Truiense ondernemers op babybeurzen alternatieve leveranciers in kaart. Daarnaast informeert Ciao Bambino zwangere ouders actief, om nodeloze onrust te vermijden.

“Deze week ontving ik de eerste berichten van leveranciers, waarin zij ons waarschuwden voor langere levertijden. Je hoort vaak spreken over de economische impact van corona op de industrie, maar ook wij – retailers – beginnen de impact dus te voelen”, zegt Daisy Blavier van Ciao Bambino.

Stock

Als ondernemers blijven de Truienaars niet bij de pakken zitten. “Sinds de opening van onze winkel – nu 3 jaar geleden – groeien we systematisch”, zegt Daisy. “Maar ondernemen betekent ook creatief inspelen op wisselende omstandigheden. Op dit moment hebben we nog alle producten in stock. We anticiperen nu op de gevolgen van corona, door mogelijke alternatieve leveranciers in kaart te brengen. Met het oog daarop trekken we binnenkort naar twee babybeurzen.”

“Bezorgde ouders geruststellen”

Daarnaast informeert de babyspeciaalzaak zwangere of pas bevallen ouders over het oprukkende virus: “Klanten overstelpen ons met de meest uiteenlopende vragen: ‘Kan je het virus overdragen via borstvoeding?’, ‘Hoe kan ik op een veilige manier een babyborrel organiseren?’, ‘Welke tips heb je op vlak van handhygiëne?’ enzovoort. Het laatste wat we willen, is mensen angst aanjagen. Integendeel, door klanten duiding te geven stellen we hen gerust.”

Mondmaskertjes op babymaat

Daarom geeft Ciao Bambino zwangere klanten tips via haar digitale nieuwsbrief en sociale media-kanalen. “Daarnaast voorzien we alcoholgel in de winkel, om besmetting te voorkomen. En voorzien we de komende weken leveringen aan huis in de eerste weken na de geboorte, zodat mensen zich niet hoeven te verplaatsen. De enige vraag waar we op dit moment nog geen antwoord op kunnen bieden, is de vraag naar mondmaskertjes op babymaat. Maar we blijven naarstig op zoek”, besluit een strijdvaardige Daisy.