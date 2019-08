Babyborrel in nieuwe materniteit met bevalbaden: Sint-Trudo Ziekenhuis beantwoordt aan de stijgende vraag voor onderwaterbevallingen Dirk Selis

23 augustus 2019

12u32 2 Sint-Truiden Aanstaande moeders en andere geïnteresseerden kunnen dinsdag 27 augustus tussen 16 en 19 uur tijdens de “babyborrel” een kijkje nemen in de nieuwe materniteit mét 3 bevalbaden van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Meteen goed voor een investering van zo’n 800.000 euro.

“Wij zien de vraag naar onderwaterbevallingen en meer huiselijkheid tijdens de bevalling jaar na jaar stijgen”, zegt gynaecoloog dr. Christa Eerdekens. “Dankzij deze vernieuwing van onze verloskamers kunnen we toekomstige ouders nu een huiselijke, warme omgeving bieden, maar ook een omgeving waarin we medisch gezien de controle kunnen houden. Het grootste voordeel van die huiselijke omgeving en het gebruik van het bad, is dat vrouwen meer ontspannen zijn. Vrouwen die de arbeid in het warme badwater doen, hebben ook aanzienlijk minder kans op een knip tijdens de bevalling, wat mooi meegenomen is.”

Hoe gaat het in zijn werk?

“Als de mama onder water wil bevallen, overlopen we voor de bevalling samen een checklist om te bepalen of aan alle voorwaarden wordt voldaan. De baden zijn in de hoogte verstelbaar, zodat alles tijdens de bevalling zelf goed controleerbaar is. Het zijn de mama’s die (onder medisch toezicht) bepalen of ze het hele traject in het bad doen, enkel de arbeid, of er helemaal geen gebruik van wensen te maken”, stelt dr. Eerdekens. “Naast het fysieke voordeel, merken we dat de sfeer bij een onderwaterbevalling heel anders is. Wanneer de vrouw in arbeid is, zitten we rond het bad en is de betrokkenheid van de partner groter. En bij de effectieve bevalling is het voor de baby zelf een zachtere overgang richting de wereld, via het warme water waarin de mama zich bevindt”, zegt hoofdvroedvrouw Christine Cardinaels.

800.000 euro

“Dit is voor het ziekenhuis een investering van zo’n 800.000 euro”, zegt Joan Vlayen, hoofdarts bij Sint-Trudo. “Een bevalling is een mijlpaal in een mensenleven. Vanuit Sint-Trudo Ziekenhuis willen we met deze vernieuwing toe bijdragen dat de beleving tijdens en de herinnering aan dat grootse moment zo mooi mogelijk is.”

Tweede of derde kindje

“We merken wel dat de meeste onderwaterbevallingen bij ons gebeuren bij een tweede of derde kindje. Er zijn bij een eerste bevalling heel wat vrouwen die gebruik maken van het bad tijdens de arbeid, maar uiteindelijk wel op het bed bevallen, in een meer gecontroleerde omgeving. Zeker wanneer de uitdrijvingsfase traag verloopt, kan het nodig zijn om de baby nauwkeuriger te monitoren en beter zicht te hebben op wat zich in het geboortekanaal afspeelt. Dat zijn zaken die bij een onderwaterbevalling niet altijd kunnen”, zegt Cardinaels. Zij verwijst ook naar een mogelijke knip, iets wat in het bad niet kan. “Kortom, een onderwaterbevalling kan een heel mooie ervaring zijn voor moeder en kind, maar zeker bij een eerste, doorgaans moeizamere bevalling, is het niet altijd aangewezen.”