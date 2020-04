Baby Zoë nu toch opgenomen in het Jessa Ziekenhuis Dirk Selis

15 april 2020

15u56 30 Sint-Truiden Vandaag is de 1 maand oude Vandaag is de 1 maand oude Truiense baby Zoë , die met Covid-19 besmet is, dan toch opgenomen in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. “Zoë weende onophoudelijk vanaf 4 uur deze nacht. Dus hebben we niet getwijfeld en naar het ziekenhuis in Hasselt gebeld”, zegt papa Pascal Budo.

“Ze bleef maar wenen en overgeven. Dus ja, we hebben niet getwijfeld en hebben dan onmiddellijk naar het Jessa Ziekenhuis in Hasselt gebeld. Daar kregen we te horen dat we onmiddellijk moesten komen. Volgens het ziekenhuis zijn Shirley en ik ook besmet. Shirley heeft zelfs al symptomen. Maar we worden hier voor alle zekerheid getest vooraleer we de quarantaine binnengaan. Nu moeten we beslissen wie bij Zoë zal blijven, want er mag maar één van ons bij haar blijven.”