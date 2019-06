Baanbrekend bloemenproject in Hasp-O Stadsrand Dirk Selis

03 juni 2019

12u14 0 Sint-Truiden Leerkrachten van de afdeling tuinbouw van Hasp-O Stadsrand leggen wilde bloemenstroken aan in fruitboomgaarden. Met dit bijzonder innovatief project willen ze niet alleen het verbruik van chemische middelen sterk beperken, maar ook het klimaat een boost geven in de goede richting.

“Gewasbescherming wordt er niet gemakkelijker op de komende jaren. Door voortschrijdend inzicht komt de werking van bepaalde insecticiden en herbiciden in opspraak”, vertelt directeur Lieve Nackom. “De fruittelers zijn genoodzaakt om via wetenschappelijk onderzoek nog meer rekening te houden met hun natuurlijke bondgenoten. Daarom bogen de Studiekring Guvelingen, de leerkrachten van de afdeling tuinbouw en de firma Hermoo, de marktleider van gewasbeschermingsmiddelen aan fruittelers, zich over dit vraagstuk. Speciaal voor dit innovatief project stelde de firma Hermoo een uniek wildbloemenmengsel voor dat in samenwerking met de school en Studiekring Guvelingen tussen de fruitbomen vakkundig en moeiteloos werd gezaaid. Vorige week legden ze samen bloemenstroken tussen de fruitbomen. Het gezaaide wildbloemenmengsel zorgt voor een nieuwe thuis voor de nuttige roofinsecten. Deze nuttige insecten hebben nood aan de combinatie van dierlijk en plantaardig voedsel."

Energiebronnen

“Veel natuurlijke vijanden hebben behalve prooi ook ander voedsel nodig. Nuttige insecten zoals sluipwespen en zweefvliegen eten als larve, luizen en vlooien. Als volwassen insect, zijn ze voor hun energievoorziening grotendeels aangewezen op nectar en stuifmeel. Zonder deze energiebronnen gaan ze eerder dood en kunnen ze veel minder eitjes afzetten.Om te kunnen overleven, moeten deze nuttige roofinsecten dagelijks energierijk voedsel kunnen opnemen. Daarom is het heel belangrijk dat de afstand tussen het gebied waar zij aanvullend voedsel zoeken en het gewas niet te groot is. Door het vakkundig samengesteld wildbloemenmengsel als bloemstroken in de percelen aan te brengen worden de natuurlijke vijanden op hun wenken bediend. Eind juni zal het bloemrijk resultaat alvast te bewonderen zijn”, zegt voorzitter van de Studiekring Guvelingen, Eddy Leclere.