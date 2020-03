Auteur Vanessa Gerrits opent mini-bieb in Halmaal Dirk Selis

25 maart 2020

16u11 0 Sint-Truiden Wie dezer dagen door Halmaal wandelt, komt ongetwijfeld de muntgroene mini-bieb van Vanessa Gerrits tegen. Buren en wandelaars kunnen er voortaan een boek uit lenen, ruilen of adopteren. “Het leek me een leuk idee om de mensen uit de buurt die nu thuiszitten van wat gratis leesvoer te voorzien”, zegt chicklit-auteur Vanessa Gerrits.

Vanessa Gerrits geeft haar fantasie vleugels sinds ze met haar personages Lucy en Max op avontuur vertrok in 2013. Als rijbewijsloze prille dertiger reist ze heen en weer tussen fictieve werelden met haar pen als vervoersbewijs. “Afgelopen maandag heb ik een oud kastje omgetoverd tot minibieb. Een kleinere uitgave van het gekende fenomeen Little Free Library, zeg maar”, vertelt Vanessa Gerrits. “Buren en wandelaars kunnen er een boek uit lenen, ruilen of adopteren. Wel eerst handen wassen, zoals staat aangegeven op het kastje. Ik ben zelf auteur van chicklit en Young Adult-fantasy en ben jarenlang actief geweest als boekblogger, vandaar heb ik veel boeken op overschot. Recensie-exemplaren van uitgeverijen mogen immers niet doorverkocht worden, ook niet via kringloopwinkels, dus ze weggeven is de enige optie. Daarom leek het me een leuk idee om de mensen uit de buurt die nu thuiszitten van wat gratis leesvoer te voorzien.”

Blind-dateboeken

“Ik probeer er verschillende genres in te stoppen. Ik denk dan uiteraard aan mijn genre de ‘chicklit’, maar ook thrillers, Young Adult en er zitten ook een paar blind-dateboeken in, die zijn ingepakt en dus ‘anoniem’”, gaat Gerrits verder. “Tot dusver zijn er nog geen boeken uitgeleend, maar het is nog maar dag drie dus ik ben hoopvol dat dat nog gaat gebeuren. Alleszins zal het minibiebje dagelijks bij goed weer buiten staan van ‘s ochtends tot het vallen van de avond.”