Augustuskermis in Sint-Truiden gaat niet door: “Met pijn in het hart” Dirk Selis

04 augustus 2020

14u18 0 Sint-Truiden Traditioneel wordt de zomer in Sint-Truiden feestelijk afgesloten met de augustuskermis. Gezien de verstrenging van de coronamaatregelen, die de nationale veiligheidsraad eerder deze week afkondigde, werd de organisatie van een aantal evenementen opnieuw onderzocht. De stad Sint-Truiden wil geen enkel risico nemen voor de gezondheid van haar inwoners en besliste daarom de Augustuskermis niet te laten plaatsvinden.

Van 28 augustus tot 7 september zou de binnenstad van Sint-Truiden opnieuw het decor zijn van heel wat spectaculaire attracties en gezellige kermiskraampjes. De voorbije weken won het coronavirus echter opnieuw aan kracht en kondigde de Nationale Veiligheidsraad strengere maatregelen af om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aan lokale besturen werd gevraagd om alle evenementen zeer grondig te herbekijken. De stad Sint-Truiden besliste daarom geen enkel risico te nemen en de augustuskermis dit jaar af te lassen.

Pijn in het hart

“Met pijn in het hart hebben we beslist om onze jaarlijkse augustuskermis te annuleren. We weten dat veel Truienaren uitkijken naar deze traditie en we beseffen dat dit een streep door de rekening is van de foorkramers. De kermis lokt echter altijd heel wat mensen naar onze binnenstad. Wegens de opgelegde maatregelen en de stijging van het aantal besmettingen, kunnen we niet anders dan deze beslissing nemen. Kermis moet veilig, maar vooral plezierig blijven, zowel voor bezoekers als voor de foorkramers”, zegt schepen van Kermissen Jos Pierard.

Maximaal 200 bezoekers

“De Nationale Veiligheidsraad heeft op 27 juli opnieuw strengere maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te perken”, gaat burgemeester Veerle Heeren (CD&V) verder. “Er wordt voorgeschreven dat er maximaal 200 bezoekers op de kermis aanwezig mogen zijn. Het is voor ons als stad een onhaalbare kaart om dit te garanderen voor onze jaarlijkse grote Augustuskermis. Onze augustuskermis lokt elk jaar vele honderden bezoekers. Het is het moment van het jaar waarop onze grote vakantie wordt afgesloten en het begin van een nieuw schooljaar wordt ingezet met het traditionele vuurwerk. Het doet ontzettend zeer, maar dit jaar zien we ons genoodzaakt om de augustuskermis te annuleren.”