Asster opent eerste High Intensive Care-unit in Vlaanderen Dirk Selis

02 december 2019

18u44 0 Sint-Truiden Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V) opende maandag de High Intensive Care-unit (HIC), genaamd Vega, in de psychiatrische instelling Asster. Die unit biedt volwassenen tussen de 18 en 65 jaar, die geconfronteerd worden met een ernstige psychiatrische crisis, een kortdurende en intensieve behandeling. Maximaal 24 patiënten met zelfdestructieve en ernstig suïcidale gedachten en/of impulsief of agressief gedrag, al dan niet in gedwongen statuut, worden behandeld binnen een gesloten en veilige setting. De Asster-HIC is één van de zes HIC’s die in de komende maanden in Vlaanderen van start zullen gaan.

Een High Intensive Care-unit is een gesloten, acute opnameafdeling voor mensen die een ernstige psychiatrische crisis doormaken. De HIC richt zich op mensen die binnen het ziekenhuis nog niet gekend zijn of waarvan de problematiek niet (meer) helder is. Er wordt een intensieve, kortdurende (maximaal drietal weken) behandeling aangeboden. De HIC telt 24 intensieve bedden met aansluitend een Intensieve Care Unit (ICU) met vier bedden waar patiënten gedurende korte tijd, van enkele uren tot maximum een paar dagen, een-op-eenbegeleiding kan worden aangeboden. “De mentale gezondheid van de Vlamingen is een van de grote uitdagingen voor de volgende jaren”, zegt Wouter Beke. “Veel te veel mensen zitten niet goed in hun vel. Daarop moeten we preventief meer inspelen. Maar ook voor de mensen die kampen met zware psychische problemen moeten we de juiste antwoorden geven. Ik wil Asster feliciteren met de manier waarop ze dit aanpakken, met de eerste High Intensive Care-unit in Limburg. Innovatie in de zorg is essentieel om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te kunnen.”

Crisismoment

De eerste Limburgse HIC kreeg de naam Vega. Dankzij de intensieve en beveiligde setting biedt de HIC de mogelijkheid om ook in ernstige crisismomenten in te zetten op het zo veel als mogelijk terugdringen van de toepassing van vrijheidsbeperkende (dwang)maatregelen en het herwinnen en het versterken van de regie van de patiënt over het eigen functioneren. “Vanuit het aanvoelen dat je een mens in nood niet alleen laat, willen we maximaal inzetten op nabijheid in het crisismoment”, zegt afdelingshoofd Vega, Stan Vranken. “Het is de bedoeling om de patiënt in de eerste plaats tot rust te laten komen in een veilige en aangename omgeving. Het bieden van hoop en perspectief, het motiveren voor behandeling en de persoonlijke afstemming van deze behandeling op de behoeften van de patiënt vormen belangrijke pijlers in de therapeutische behandelattitude. Zodra de crisis opheldert, volgt een doorverwijzing naar de ambulante partners, een residentiële of dagbehandeling of de thuiscontext.”

Een-op-een

“Wie een psychologische crisis doormaakt, heeft nood aan intensieve begeleiding”, vindt ook federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “Om die mensen zo goed mogelijk te helpen, financieren we diensten zoals deze: hier kan het zorgpersoneel mensen een-op-een begeleiden en hen zo alle aandacht bieden die ze nodig hebben om uit hun crisis te geraken. Dit initiatief past ook perfect binnen de hervorming van onze gezondheidszorg: laagdrempelige zorg voor iedereen en intensieve begeleiding voor mensen die daar nood aan hebben.”