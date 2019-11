Armoedebestrijder Albert Geerts zwaar teleurgesteld in De Warmste Tafel Dirk Selis

16u44 1 Sint-Truiden De Warmste Tafel keert deze eindejaarsperiode terug op een nieuwe locatie. Na drie succesvolle edities op de Groenmarkt, verhuist het concept naar het Sint-Martenplein. Van 12 tot en met 29 december kan er opnieuw aangeschoven worden voor een portie hartverwarmende winterkost. De opbrengst gaat naar drie lokale goede doelen. “Onbegrijpelijk”, zegt Albert Geerts van armoedevereniging Sint Vincentius. “Ondanks onze samenwerking met de stad, zie ik nooit iemand van het stadsbestuur. Wij vallen altijd uit de boot.”

Middenstandsorganisatie Shop & The City pakt komende eindejaarsperiode opnieuw uit met de succesvolle formule ‘De Warmste Tafel’. Bezoekers mogen zich verwachten aan hetzelfde concept, maar op een verrassende nieuwe locatie. “Dit jaar trekt De Warmste Tafel naar het Sint-Martenplein. Zowel kleine als grote groepen en bedrijven kunnen reserveren en plaatsnemen aan één grote tafel om te genieten van lekkere winterse kost, klaargemaakt door het team van Le Bon Vinvant. Tegelijk dragen de bezoekers hun steentje bij aan het goede doel, want per maaltijd wordt er 4 euro geschonken aan een van de drie goede doelen die we graag een duwtje in de rug geven. Dit jaar zijn dat De Egeltjes, Team Hope en G-Voetbal Jong STVV”, aldus Marijn Ghys, manager Shop & The City.

Geen enkel politicus

“Ik versta dat dus niet”, zegt Albert Geerts van armoedevereniging Sint Vincentius. “Met alle moeite die we doen, onze structurele en vooral transparante samenwerking met de Stad Sint-Truiden. En voor zo’n initiatief van de stad, vallen we uit de boot. Met de winterperiode voor de deur komen de daklozen naar ons toe. Ze krijgen een noodpakket met voedsel en met huishoudspullen voor hun persoonlijke hygiëne. Maar het gaat niet alleen om daklozen. Er is veel verdoken armoede. Wij van Sint Vincentius voorzien elke maand meer dan 1.300 personen van voedselpakketten. Woensdag staan we opnieuw klaar om de mensen dekens, kinderkledij, schoenen en andere winterkleding mee te geven. Soms kunnen ouders het lidgeld van een sportvereniging niet betalen, dan passen wij bij. En dan kiest men toch voor Team Hope. Ach, het gaat mij zelf niet zozeer om het geld, al kunnen we dat goed gebruiken. Maar zeker om de erkenning naar onze vrijwilligers toe. Iedereen heeft de mond vol over armoede en eenzaamheid. Maar ik heb nog geen enkel politicus mogen ontmoeten in ons lokaal van Sint Vincentius. Ik ben zwaar teleurgesteld, ja. Dit had ik niet zien aankomen.”

Veel goede werkingen

“Er zijn zeer veel goede werkingen in Sint-Truiden. Elk jaar kiezen we er een paar uit. Vorig jaar nog konden we 2.875 euro schenken aan Sint Vincentius, een zeer goede organisatie die fantastisch werk levert. Dit jaar steunen we met De Warmste Tafel De Egeltjes, Team Hope en G-Voetbal Jong STVV”, reageert Marijn Ghys van Shop & The City.