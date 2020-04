Applaus voor coronahelden gaat in Sint-Truiden onverminderd door: “We zijn hierdoor betere buren geworden” Dirk Selis

23 april 2020

12u36 0 Sint-Truiden In de Truiense Gorsemweg, op een steenworp van het Sint-Trudo Ziekenhuis, ziet het er 5 minuten voor acht uur ‘s avonds nog verlaten uit. Maar daar komt om stipt 20 uur verandering in. Letterlijk alle deuren openen zich en de bewoners starten met hun avondlijk ritueel. Een welgemeend handgeklap voor de coronahelden van Sint-Truiden. Onze fotografe Karolien Coenen maakte gebruik van de prachtige avondzon en legde dit hartverwarmend moment vast voor de eeuwigheid.

“Wacht maar af”, zegt het meisje van nummer 27. “Er komt nog een verrassing!” En enkele minuten later plugt de oud-spelverdeler van basketclub STBB Eric Jungbluth een grote muziekbox in. “At first I was afraid, I was petrified”, zingt Gloria Gaynor. Maar bij “Oh no, not I, I will survive”, gaat de Gorsemweg uit de bol. De blik van het meisje van nummer 27 lijkt wel te zeggen: ‘Ik had het je toch gezegd’.

Heel de straat doet mee

“We zijn er op 13 maart mee begonnen”, zegt Eric Jungbluth. “Ik dacht, ik speel ook meteen een liedje dat de mensen wat steun geeft. En dat wordt erg gesmaakt. Heel de straat doet mee, en ook de andere straten komen voorzichtig piepen. Eerlijk, we zien en praten met buren die we daarvoor niet kenden. Eigenlijk zijn we door die miserie wel betere buren geworden.”

‘Gekloeët zèè dzje altèèt’

“En we gaan door, hé”, zegt een andere buur met een onvervalst ‘Rundskop’ T-shirt waarop ‘Gekloeët zèè dzje altèèt’ (gekloot ben je altijd) prijkt. “Totdat het virus verdwenen is. En wie weet houden we dan wel een heel gezellige straatbarbecue met alle buren.”