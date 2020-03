Anne-Lies en Bert winnen de voorlopig laatste Shop & The City-wagen Dirk Selis

23 maart 2020

15u55 0 Sint-Truiden Nu de winkels in Sint-Truiden noodgedwongen de deuren moeten sluiten, wordt ook de Shop & The City-wedstrijd waarbij shoppers in Sint-Truiden elke twee maanden kans maken op een splinternieuwe wagen, voorlopig opgeschort. In januari en februari wonnen Anne-Lies en Bert nog de Peugeot 108 toen ze gingen winkelen bij Synonyme in de Stapelstraat.

Wie in januari en februari ging winkelen in Sint-Truiden, maakte deze keer kans op een Peugeot 108. Het winnend lotje stond op naam van Bert Deweerdt uit Linter, hij ging samen met zijn vrouw shoppen bij kledingwinkel Synonyme in de Stapelstraat. “Ik heb in mijn carrière veel steden van dichtbij leren kennen maar vind Sint-Truiden toch nog een van de gezelligste. Ik ben er lid van de schilderclub, we gaan wekelijks naar de Haspengouw Markt en ook om te winkelen rijden we van Linter naar Sint-Truiden”, vertelt Deweerdt.

Vreemde periode

“Omwille van de coronamaatregelen, konden we niet de gebruikelijke foto maken bij de winkel waar de wagen gewonnen werd. We zijn de autowinnaars deze keer bij hun thuis gaan opzoeken, waar zij net als alle andere Truienaren uitkijken naar het eind van deze vreemde periode”, aldus Marijn Ghys, manager van Shop & The City. “Aangezien de winkels op dit moment noodgedwongen moeten sluiten, kunnen we niet anders dan de Shop & The City-autowedstrijd voorlopig opschorten. Zodra de winkels weer mogen openen, zetten we de autowedstrijd verder en zullen we bekijken hoe we onze middelen het best kunnen inzetten om ondernemers in onze binnenstad opnieuw te lanceren”, besluit de schepen van Middenstand, Jos Pierard.