Animal Rescue Team vangt Siberische oehoe Dirk Selis

03 oktober 2019

16u06 0 Sint-Truiden Mathieu Hellepute van het Animal Rescue Team uit Sint-Truiden moest donderdag na een telefoontje van de Politie Getevallei met zijn dierenambulance uitrukken om enkele uilen te vangen bij een inbeslagname in Tienen.

“Uiteindelijk werden er negen uilen in beslag genomen. Het ging om kleinere soorten zoals een witwang dwergooruil tot ook de grotere soorten zoals een Siberische oehoe. Ook inheemse soorten werden meegenomen. Ik wil wel benadrukken dat de uilen zeer goed behandeld werden, maar helaas liet de huisvesting te wensen over. Meteen de reden waarom de dieren in beslag genomen werden, na meerdere verwittigingen van de dienst Dierenwelzijn overigens”, aldus Helleputte. “We brachten de uilen over naar het Natuurhulpcentrum Opglabbeek waar ze nu naar een nieuwe thuis zullen zoeken met voldoende vliegruimte”, besluit hij.