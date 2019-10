Animal Rescue Team haalt Siberische oehoe op bij Tiense Uilenman Dirk Selis

03 oktober 2019

16u06 0 Sint-Truiden Mathieu Hellepute van het Animal Rescue Team uit Sint-Truiden moest donderdag na een telefoontje van de Politie Getevallei met zijn dierenambulance uitrukken om enkele uilen te vangen bij een inbeslagname in Tienen.

“Uiteindelijk werden er negen uilen in beslag genomen. Het ging om kleinere soorten zoals een witwang dwergooruil tot ook de grotere soorten zoals een Siberische oehoe. Ook inheemse soorten werden meegenomen. Ik wil wel benadrukken dat de uilen zeer goed behandeld werden, maar helaas liet de huisvesting te wensen over. De volières waren niet langer groot genoeg. Meteen de reden waarom de dieren in beslag genomen werden, na meerdere verwittigingen van de dienst Dierenwelzijn overigens”, aldus Helleputte. “We brachten de uilen over naar het Natuurhulpcentrum Opglabbeek waar ze nu naar een nieuwe thuis zullen zoeken met voldoende vliegruimte”, besluit hij.

‘Uilenman’ Eric Pardon uit Tienen is er niet goed van. “Plots stond iemand van Dierenwelzijn aan mijn deur, samen met een politieagent en een dierenarts. Blijkbaar zijn de volières volgens de nieuwe wetgeving niet meer groot genoeg. Daardoor heb ik na veertien jaar met veel pijn in het hart mijn kindjes moeten afgeven.”

Bij controle in maart en mei was men vanuit Dierenwelzijn al eens komen kijken naar hoe de uilen hier thuis zitten. Blijkbaar waren de volières niet langer groot genoeg. Maar ik woon in het midden van de stad. Ik heb geen ruimte om de koten te vergroten. Donderdagochtend is men dan opnieuw komen kijken of ik de nodige ingrepen had gedaan, wat dus niet het geval was. Aan het einde van de controle wilde ik de mensen buiten laten en plots stond de mensen van het Opvangcentrum van Opglabbeek al klaar om mijn uilen mee te nemen.”

Nog meer processen-verbaal?

Voor Eric was het afscheid hartverscheurend. “Dit waren mijn kinderen. Ze waren amper veertien dagen oud toen ik ze in huis nam. Elke dag zorgde ik met veel liefde voor hen. Ze kwamen niets te kort. Volgens de bevoegde diensten mag ik er wel enkele terugeisen als ik de volières vergroot, maar wie neem je dan terug en wie niet? En wat gaat er nog volgen? Nog meer processen-verbaal? Ik moet van mijn hart een steen maken en mijn uilen definitief vaarwel zeggen.”