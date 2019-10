Alle Truienaars aan het sporten: ruim 88.000 euro subsidies voor 103 sportverenigingen Al 20% van de Truienaren aangesloten bij een sportvereniging Dirk Selis

29 oktober 2019

09u15 1 Sint-Truiden Sint-Truiden wil zijn bewoners motiveren om (vaker) te sporten. Alle 103 sportverenigingen in Sint-Truiden ontvangen daarom in totaal meer dan 88.000 euro subsidies van het stadsbestuur. De komende jaren wil de stad ook meer inzetten op het sportaanbod voor mensen met een beperking.

Sint-Truiden wil zijn bewoners aan het sporten krijgen. De verschillende sportclubs en Truienaren die zich op sportief vlak verdienstelijk maken, kunnen dan ook rekenen op maximale ondersteuning vanuit het bestuur. Daarom keurde de gemeenteraad recent een subsidie-enveloppe goed van ruim 88.000 euro voor 103 sportverenigingen. Het gaat om basissubsidies en extra ondersteuning voor jongerenwerkingen en de organisatie van en deelname aan internationale wedstrijden.

7.200 clubsporters

Met deze ondersteuningsmaatregelen wil de stad sportverenigingen aanmoedigen om hun werking te blijven vernieuwen en zo mensen uit Sint-Truiden naar het uitgebreide sportaanbod te leiden. “Dat levert duidelijk resultaten op”, vertelt schepen van Sport Jurgen Reniers. “Volgens de laatste cijfers van Sport Vlaanderen zijn meer dan 7.200 of ongeveer 20% van de Truienaren aangesloten bij een sportclub. Die cijfers willen we de komende jaren nog opkrikken. Hierbij zullen we in het bijzonder focussen op het G-sportaanbod in onze stad.”

Special Olympics

“We willen álle inwoners aan het sporten krijgen, ook stadsgenoten met een beperking. Want dat ze echte kampioenen zijn, bewijzen de twintig Truienaren die eerder dit jaar een medaille bemachtigden op de Special Olympics. Zonder de G-sportverenigingen, waarin ze de juiste begeleiding vonden, zou dit niet mogelijk geweest zijn”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

Sint-Truiden heeft momenteel een G-sportaanbod voor handbal, tennis, dans, judo, voetbal en fitness. Het stadsbestuur wil ook andere disciplines in de toekomst stimuleren om faciliteiten aan te bieden voor sporters met een beperking.