Alle bloemen - en plantenwinkels van vandaag opnieuw open Dirk Selis

23 maart 2020

18u46 4 Sint-Truiden “Alle bloemen - en plantenwinkels mogen opnieuw opengaan”, dat heeft minister van Middenstand Daniël Ducerme vanmiddag beslist. “Je houdt het niet voor mogelijk", zegt Koen Van Malderen van de KUFB, de beroepsvereniging van de Belgische floristen. “Ik dacht dat onze veiligheid en gezondheid primeerden boven de belangen van de Boerenbond. Wij zijn hier allesbehalve tevreden over.”

“De sierteelt kijkt tegen een verlies aan omzet aan van 135 miljoen euro als gevolg van de corona-pandemie”, zei Vanessa Saenen van de Belgische Boerenbond enekel dagen geleden. “Een breed maatregelenpakket is absoluut noodzakelijk om zekere faillissementen door een volledig verloren verkoopseizoen te vermijden. De Coronapandemie treft de sierteeltsector vol in het hart. De handel is zo goed als volledig stil gevallen, uitgerekend in volle aanloop naar het piekseizoen. Voor de meeste sierteeltproducten wordt immers 20% (boomkwekerij volle grond) tot 85% (perk- en balkonplanten) van de omzet gerealiseerd in de periode van nu tot Moederdag. Siertelers begrijpen dan ook niet waarom bloemenwinkels en tuincentra in Nederland en Duitsland wel mogen open blijven.”

Belgische floristen niet tevreden

En onder die druk is de nieuwe federale regering blijkbaar bezweken. Wim De Booser, adviseur van minister van Middenstand Dennis Ducarme bevestigt de nieuwe maatregel. “Vanaf publicatie in het Belgisch Staatsblad gaat de maatregel in voege. Vandaag dus”, zegt De Booser. “Wij hebben meteen onze mensen op de hoogte gebracht”, zegt Koen Van Malderen van de KUFB, de beroepsvereniging van de Belgische floristen. “Maar we zijn hier allesbehalve tevreden over. Ik dacht dat de gezondheid van onze mensen en onze klanten primeerden boven de belangen van de Boerenbond en enkele grote spelers. Niet dus.”

Haaks

Sabrina Vangeffelen van de Truiense bloemenwinkel De Bogaerderie kan haar oren niet geloven: “Dat staat nu toch haaks op alles wat de overheid ons tot nu toe gezegd heeft. Sluit uw zaak. Blijf in uw kot. Hou afstand. En nu moet ik terug opendoen. Wie kan nog volgen? En Sint-Truiden is al zo zwaar getroffen. Ik zal mijn bloemen uitleveren op een veilige manier, maar ik ga zeker niet opnieuw open doen.”