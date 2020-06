Al meer dan 3.000 mensen kochten een ‘Welkom Terug Bon’ Dirk Selis

05 juni 2020

13u01 0 Sint-Truiden Onmiddellijk na de lockdownperiode werd er door de stad Sint-Truiden een budget van 150.000 euro vrijgemaakt voor een Welkom Terug-actie om shoppers opnieuw welkom te heten in het stadscentrum. “Vandaag hebben al meer dan 3.000 mensen zo'n bon gekocht”, zegt schepen van Middenstand Jos Pierard (Open Vld).

“Die economische shock was nodig”, zegt Jos Pierard. “Veel winkels hadden een uitgebreide collectie aangekocht voor de zomer van 2020. Als winkels dan plots twee maanden moeten sluiten en zo goed als alle activiteiten geschrapt worden, dreigt er voor veel winkels een economische ramp. Met het invoeren van de ‘Welkom Terug Bon’ zijn we er toch in geslaagd om de mensen opnieuw een motivatie te geven om snel weer te komen winkelen, en het aankopen van nieuwe kledij niet langer uit te stellen.”

“Met groot succes zo blijkt, want al meer dan 3.000 mensen maakten gebruik van de actie en kochten een ‘Welkom Terug Bon’. Daarmee is het voorziene budget ook bijna volledig opgebruikt. Wie nog een ‘Welkom Terug Bon’ wil aankopen, kan dus best snel surfen naar 3800online.be. De ‘Welkom Terug Bon’ blijft geldig tot 30 juni”, besluit Pierard.