Afrit N80 Hasselt naar N3 Tienen tijdelijk afgesloten door asfaltwerken Dirk Selis

19 augustus 2020

16u35 0 Sint-Truiden Door asfaltwerken is de afrit van de N80 naar de N3 afgesloten voor verkeer van Hasselt naar Tienen. Verkeer op de N80 tussen Gingelom en Hasselt blijft mogelijk, maar moet plaatselijk in elke richting over één rijstrook. Begin september verhuizen de werkzaamheden naar de zuidkant van het complex.

AWV vernieuwt sinds begin augustus het knooppunt N3-N80 in Sint-Truiden. Er komen extra rij- en afslagstroken en beveiligde fietsoversteken. Eind deze week worden over de volledige noordkant van het complex (zijde centrum) de nieuwe asfaltverhardingen geplaatst. Dat gebeurt op alle op- en afritten, alsook aan weerskanten van de N80 vanaf de brug tot iets voor de schoenwinkel. Tot daar werd de N80 eerder al vernieuwd. De asfaltwerken starten donderdagavond om 19 uur en duren tot volgende week woensdag 26 augustus. Deze werken zorgen tijdelijk voor extra hinder rondom het knooppunt.

Afrit N80 Hasselt naar N3 Tienen afgesloten

Op donderdagavond 20 augustus wordt de afrit van de N80 Hasselt richting N3 Tienen afgesloten voor alle verkeer. De aannemer freest dan de bestaande verhardingen af. Op vrijdag en zaterdag plaatst de aannemer de onder- en toplaag asfalt. Op zondag volgen de markeringen. Tijdens de afsluiting van de afrit volgt verkeer van Hasselt naar Tienen een korte omleiding via de eerstvolgende afrit, aan de zonnebankstudio, en de rotonde in Brustem. Zondagnamiddag 23 augustus gaat de afrit opnieuw open voor verkeer van Hasselt naar Tienen. De afrit N3 Brustem richting N80 blijft nog even afgesloten, tot begin september. De huidige omleiding via de N3e Luikersteenweg is tot dan van kracht.

Verkeer N80 via beperkte rijstroken

Verkeer op de N80 tussen Gingelom en Hasselt blijft tijdens de asfaltwerken steeds in beide richtingen mogelijk. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer echter in elke richting over één rijstrook. Via een doorsteek door de middenberm rijdt het verkeer aan de kant van de N80 waar op dat moment niet gewerkt wordt.

Vernieuwing zuidkant vanaf september

Na de asfaltwerken heeft de aannemer in principe nog goed een week nodig om de noordkant van het complex volledig af te ronden. Zo moeten onder meer de middengeleider en openbare verlichting nog geplaatst worden. Op de N3, tussen de Montenakenweg en de ‘Kleine’ Naamsesteenweg, wordt gelijktijdig verdergewerkt aan het nieuwe fietspad. Begin september verhuizen de werkzaamheden naar de zuidkant van het complex, aan de kant van Bevingen. Ook hier vernieuwt AWV de op- en afritten en legt het bovendien een fietsoversteekplaats aan. Langs de N3 in de richting van Brustem komt een voorlopig fietspad. Net zoals vandaag aan de noordkant zullen ook de op- en afritten aan de zuidkant worden afgesloten.