Afgeslankte Truiense zaterdagmarkt lokt toch aardig wat volk: “Shoppen onder de blote hemel is veiliger” Dirk Selis

14 maart 2020

13u54 0 Sint-Truiden “Er was nog veel volk op de been, gezien de omstandigheden”, vindt de voorzitter van de Truiense Marktkramers Nico Noppen. “Luister maar naar de virologen. Het is beter dat de mensen hun boodschappen doen onder de blote hemel dan te gaan hamsteren in overdekte gangen. Leve de zaterdagmarkt, ook in tijden van het coronavirus.”

“Markten mogen door de week geopend zijn het in acht nemen van de hygiënemaatregelen”, deelde waarnemend gouverneur Michel Carlier vrijdag mee. “In het weekend mogen alleen kramen met levensmiddelen geopend worden.” Daar is de voorzitter van de Truiense Marktkramers Nico Noppen minder gelukkig mee. “De zaterdagmarkt is één geheel , hé”, vindt Noppen. “De mensen van de textiel zijn nu de pineut en we hebben al een erbarmelijke winterperiode achter de rug. Hopelijk gebeuren er geen financiële drama’s. Ik vraag me dus af of marktkramers ook recht hebben op een tegemoetkoming van tweeduizend euro van de Vlaamse regering. Lokaal hoop ik dat het stadsbestuur de standhouders tegemoet zal komen met de jaarlijkse inning van het standgeld.”

Al 600 jaar

“Maar goed, de Truiense markt gaat al zeshonderd jaar door en dus zal ook het coronavirus ons niet tegen houden. Luister naar het advies van de virologen. Het is beter dat mensen hun boodschappen doen onder de blote hemel dan te gaan hamsteren in enge, overdekte gangen. Blijf dus shoppen op de zaterdagmarkt van Sint-Truiden”, besluit Noppen.