ACOD Spoor Limburg boos omwille van automatisering loketten:“Bij mijn weten geeft Google Assitant u nog altijd niet de sleutel van het toilet” Dirk Selis

12 juni 2019

12u43 2 Sint-Truiden ACOD Spoor heeft vernomen dat de NMBS in een persmededeling een aanpassing van de openingsuren van de loketten in bepaalde stations aankondigt. In Genk en Sint-Truiden zullen de loketten tijdens de week enkel nog in de voormiddag open zijn.

“Deze beslissing is een nieuw stap in de richting van stations zonder fysieke aanwezigheid van personeel ten dienste van de reizigers. In 2007 beschikte de NMBS nog over 208 open loketten. In 2018 blijven er slechts 135 over. Volgens ACOD Spoor is de aanwezigheid van personeel in de stations van essentieel belang om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen blijven garanderen. De aanwezigheid van personeel in de stations, waar de hele dag door reizigers passeren, is immers een dienstverlening aan de treingebruikers met extra aandacht aan de andersvalide medemensen. De commercieel bediende verkoopt niet alleen vervoerbewijzen, maar verstrekt inlichtingen en helpt de reizigers. Hij oefent bovendien sociale controle uit in het station. Kortom, hij verzekert een echte openbare dienstverlening. De houders van een abonnement, die de vroege trein nemen kunnen hun abonnement niet verlengen. En wat dan met de verouderde toiletten, die enkel kunnen gebruikt worden als de sleutel aan het loket gevraagd wordt. Dus als die loketten dicht zijn, kan het toilet niet gebruikt worden” foetert Stefan T’Jolyn van ACOD Spoor Limburg.

Google Assistant

“NMBS evolueert samen met haar klanten die meer en meer gebruik maken van haar digitale verkoop- en communicatiekanalen. In de stations van Genk en Sint-Truiden is het aantal klanten dat zich aan de loketten aanbiedt zeer beperkt geworden. Daarom hebben we beslist om de loketten in de week namiddag te sluiten”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “In 2018 was de verkoop via de digitale kanalen, inclusief de automaten, goed voor ongeveer 2/3de van de totale verkoop. De NMBS app kent een belangrijk succes met elke maand 735.000 actieve gebruikers (+30% in vergelijking met juni 2018). In 2018 vernieuwde NMBS haar website en heeft ze haar toegankelijkheid via Twitter en Facebook verbeterd. Sinds kort is NMBS ook geïntegreerd in Google Assistant wat toelaat mondeling vragen te stellen over de dienstregeling en de dienstverlening” legt Crols verder uit.

Tarieven verminderen toch niet

“ACOD Spoor negeert de technologische evolutie niet en beseft dat deze evolutie de reizigers meer en meer naar de automaten stuwt. Toch dringen we er bij de NMBS op aan om zich globaal te bezinnen over een uitbreiding van de taken van de commerciële bedienden zodat deze personeelsleden echte “raadgevers inzake mobiliteit” zouden kunnen worden ten dienste van alle gebruikers. De fysieke dienstverlening wordt meer en meer verminderd, de tarieven verminderen echter niet! De treingebruikers betalen dus meer voor minder dienstverlening. De NMBS opteert ervoor het aanbod te beperken, vooral op het vlak van de verkoop van de internationale vervoerbewijzen, verkoop die in 2018 in bepaalde stations is geschrapt, en de openingsuren van de loketten te beperken”, besluit Stefan T’Jolyn