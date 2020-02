Achtjarige Amani Vautmans siert cover van gloednieuwe Truiense toeristische gids Dirk Selis

10u40 2 Sint-Truiden Het was een fiere Amani (8), die samen met burgemeester Veerle Heeren de gloednieuwe toeristische gids van 2020 voorstelde. Voor een keer stond mama en Europees parlementslid Hilde Vautmans gewoon in het publiek. Het aanbod van dit jaar staat helemaal in het teken van gezinnen, die de hoofdstad van Haspengouw extra in de watten legt. Innovatieve 3D-kijkers met een unieke blik op de lokale fruit- en belevingslandschappen vormen de eyecatcher.

Sint-Truiden wil verder doorgroeien naar een bruisende gezinsstad, waar het fijn wonen, verblijven en beleven is. Daar hoort natuurlijk een gezinsvriendelijk toeristisch aanbod bij, boordevol verrassende activiteiten, evenementen en uitstapjes op maat van zowel jong als oud.

Streekproducten

Wat zijn dit jaar de hoogtepunten? Schepen van Toerisme Johan Mas blikt vooruit op 2020: “Met nieuwe toerkaarten voegen we een extra dimensie toe aan ons toeristisch aanbod. Dat doen we dit jaar ook letterlijk met innovatieve 3D-kijkers, die we installeren in ons toeristisch onthaalkantoor. De kijkers geven je een unieke nieuwe inkijk op de prachtige hoofdstad van Haspengouw. Verder zullen onze streekproducten nog meer aandacht krijgen als voorheen, want die zitten duidelijk in de lift. Zo steeg de omzet van lokale producten op twee jaar tijd met 30%. Daar zullen we dus nog meer op inzetten”

70 jaar Bloesemzegening

Tegelijkertijd worden de verschillende bezoekersarrangementen van DronePort ook opgenomen in het toeristische gamma en vervoegt het statige kasteel van Ordingen het luxesegment van het verblijfstoerisme. Daarnaast blijven de verschillende sterkhouders, zoals de fruitbezoekjes, Sint-Truiden by Lights & Music en de monumentenformules uiteraard op hetzelfde hoogstaande peil, net als de bloesemactiviteiten die vanaf volgende maand al her en der opduiken. “De traditionele bloesemzegening, de belevingsvolle apotheose van onze toeristische lente, vindt dit jaar trouwens voor de 70ste keer plaats. Op zondag 26 april vieren we dat met een feesteditie met tal van activiteiten op maat van gezinnen. Toeristen zullen dit jaar dus een ongelofelijke tijd hebben in Sint-Truiden. En hopelijk hebben een aantal onder hen het zo naar hun zin, dat ze kiezen om ook in de hoofdstad van Haspengouw te blijven”, besluit burgemeester Veerle Heeren.