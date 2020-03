Achter de schermen bij basisschool Momentum: “Belangrijk om kinderen een houvast te geven” Dirk Selis

16 maart 2020

14u21 0 Sint-Truiden De eerste schooldag van de lockdown. Zeventien kinderen komen opdagen voor de opvang van basis- en kleuterschool Momentum, die zich verder opmaakt om de school te laten draaien. “Het is belangrijk dat we de grip op onze leerlingen niet verliezen en hen een houvast blijven bieden”, zegt directeur Kris Selis.

“Op een doordeweekse schooldag zijn er normaal gezien zo’n 270 leerlingen aanwezig”, vertelt directeur Kris Selis. “Vandaag zijn er 17 kinderen naar de opvang gekomen, waaronder de twee kinderen van Juf Liselotte die vandaag voor de opvang instaat. Het zijn voornamelijk kinderen waarvan de ouders in het Sint-Trudo ziekenhuis werken of die normaal door oma of opa worden opgevangen en waarvan de ouders naar hun werk zijn.”

“Om de kinderen en ouders een houvast te geven tijdens deze onzekere periode hebben we een duidelijke dagplanning opgesteld, zowel voor thuis als op school”, vertelt Selis. “Het is niet de bedoeling om de kinderen een gat in de dag te laten slapen. Regelmaat en structuur zijn essentieel. Voor de ouders maakt dit het ook gemakkelijker om hun thuiswerk te plannen.”

Geen nieuwe leerstof

“Er wordt geen nieuwe leerstof gezien. Wel herhalingsoefeningen, die niet worden geëvalueerd. Al de oefenbundels worden digitaal doorgestuurd en kinderen kunnen online oefenen op platformen als BINGEL en Xnapda. Dagelijks sturen we ook een ‘challenge’ uit naar de kinderen. Zoek 10 insecten, maak een zo hoog mogelijke toren, knutsel iets liefs voor iemand in isolement, noem maar op. Het is nu eenmaal geen gewone vakantieperiode hè.”

Online vergaderen

“Elke nadeel heb z'n voordeel’ zei Johan Cruijff en dat is in deze coronacrisis niet anders”, gaat Selis verder. “We wilden al lang de avondvergaderingen ‘online’ houden om zo de werkdruk bij leerkrachten wat te verlagen, maar het kwam er maar niet van. Nu moeten we wel ‘online’ vergaderen. Dat doen we via ZOOM om afspraken te maken in verband met de opvang en welke taken er nu worden doorgegeven.”

“Alle leerkrachten hebben de ZOOMapp op hun telefoon en loggen op een afgesproken tijdstip in. En kijk, het werkt! Met hier en daar een grappig neveneffect. Zo moeten de leerkrachten nu ook hun hand opsteken als ze online iets willen zeggen. Best grappig”, besluit Selis.