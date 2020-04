Abdijtoren licht elke avond op: Sint-Truiden Solidair MMM

11u46 0 Sint-Truiden Het was misschien al opgevallen, maar elke avond tussen 21 en 23 uur licht de abdijtoren een beetje blauw op. Het symbool van ‘Sinttruidensolidair’ wordt er geprojecteerd voor de stad die zware klappen kreeg in de coronacrisis.

“Onder het licht van de maan en sterren staat de imposante abdijtoren verankerd in het hart van onze stad.” Zo zegt burgemeester Veerle Heeren die nu al weken door een helse periode gaat, als burgemeester en als echtgenote van haar zieke man. “Het brengt de boodschap voor alle Truienaren, in de stad en in de deelgemeenten: ‘wij zijn Sint-Truiden, wij zorgen voor elkaar’.”

De actie kan op bijzonder veel positieve bijval rekenen bij heel wat inwoners.