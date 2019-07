Aangepaste openingsuren containerpark omwille van hitte: 25 en 26 juli namiddag gesloten, 26 juli al vanaf 8u geopend DSS

25 juli 2019

14u35 0 Sint-Truiden Op donderdag 25 en vrijdag 26 juli is het containerpark uitzonderlijk gesloten in de namiddag omwille van de extreem warme temperaturen. Op vrijdag 26 juli is het containerpark in de voormiddag vroeger open, van 8u tot 12u. Dat heeft het stadsbestuur vandaag beslist.

Omwille van de uitzonderlijke hitte zal het containerpark op donderdag 25 en vrijdag 26 juli in de namiddag gesloten zijn. De temperaturen zijn te extreem, waardoor de werkomstandigheden het niet toelaten het containerpark in de namiddag open te laten. “Met deze uitzonderlijke hitte lopen de temperaturen aan de containers op tot boven de 60 graden. Het zou onverantwoord zijn dat we de arbeiders op het containerpark in deze omstandigheden lieten werken. In de namiddag, op het warmste moment van de dag, sluiten we vandaag en morgen het containerpark daarom in de namiddag. Daartegenover breiden we morgenvoormiddag de openingsuren uit”, vertelt waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch. “Zo behouden onze inwoners de mogelijkheid om met hun afval langs te komen. Want met deze hitte is het voor hen natuurlijk niet aangenaam om met hun vuilnis te blijven zitten Op vrijdag 26 juli zal het containerpark daarom in de voormiddag vroeger open zijn, van 8u tot 12u. Vanaf zaterdag 27 juli werkt het containerpark opnieuw via de reguliere openingstijden”, zegt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.