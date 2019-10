90-jarige Firmin Aerts zet stap terug uit Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie Dirk Selis

28 oktober 2019

08u40 0 Sint-Truiden Tijdens de laatste vergadering van het praesidium van de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie kondigde grootmaarschalk-stichter Firmin Aerts aan een stap terug te zetten. Zijn gezondheidstoestand en familiaal leven laten een actieve bijdrage aan de Keizerlijke Commanderie niet meer toe.

Het was toenmalig burgemeester van Sint-Truiden, Firmin Aerts, die in 1975 de Keizerlijke Commanderie boven de doopvont hield, volgend jaar 45 jaar geleden. Sindsdien heeft de Commanderie zich steeds ingezet voor de promotie van eigen fruit en eigen streek onder de leuze ‘Voor Haspengouw en het Fruit’. Via allerlei acties, wedstrijden, tentoonstellingen, representatieve bezoeken en vooral het jaarlijks bijeenbrengen van de ganse fruitsector op het kapittelbanket heeft de Commanderie de belangen van het Haspengouws fruit behartigd. En dat doet ze nog steeds.

Politiek beest

De advocaat Firmin Aerts is nog steeds een politiek beest. Hij was gemeenteraadslid, burgemeester, provincieraadslid, lid van de Vlaamse Raad, volksvertegenwoordiger, senator en tweemaal staatssecretaris onder Wilfried Martens. Bovendien was hij een gedreven pleitbezorger van de Christelijke Arbeidersbeweging, toen nog ACW, waarvan hij decennia voorzitter was in de Trudostad.

90 jaar

Op 16 augustus werd hij 90 jaar, en die mijlpaal zette hem ertoe aan om een stap opzij te zetten. “Maar ik zou dolgraag op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de Keizerlijke Commanderie, uitnodigingen blijven ontvangen en verslagen lezen, kortom zo nauw mogelijk betrokken worden met de werking van de Commanderie”, zegt Firmin Aerts op de vergadering van de maarschalken in het praesidium. Die zullen hem tijdens de volgende vergadering de titel toekennen van ere-grootmaarschalk. “Ik ben ervan overtuigd dat Firmin vanop de zijlijn de Commanderie zal blijven volgen. Het is en blijft zijn geesteskind waarvoor hij zich 44 jaar lang belangeloos ingezet heeft. En natuurlijk willen we ook blijven genieten van zijn wijze raad en zijn savoir-vivre waarbij hij blijvende aandacht vroeg voor etiquette en stijl. Daarvoor kunnen we hem niet dankbaar genoeg zijn, en gingen we, weliswaar met tegenzin, in op zijn vraag tot ontslag uit het praesidium. Maar we gaan hem missen”, aldus huidig voorzitter grootmaarschalk Jos Lacroix.