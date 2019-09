75 jaar later rijdt ‘Den Amerikaan’ opnieuw de Grote Markt op Dirk Selis

05 september 2019

17u55 1 Sint-Truiden Het is deze maand 75 jaar geleden dat Amerikaans troepen Sint-Truiden verlosten uit de bange oorlogsjaren. Donderdagnamiddag trok de ‘The September Odysee’ door de straten van Sint-Truiden. Ruim 250 militairen uit 20 verschillende landen denderden met originele jeeps, tanks, camions, half-tracks, motoren en pantserwagens door de stad

“We are the Champions”, klonk het bij de kinderen van lagere school Momentum terwijl ze enthousiast met Belgische vlaggetjes aan het zwaaien waren. De juffrouw moest toch wel erg haar best doen om de kinderen diets te maken dat het deze keer niets met de Rode Duivels te maken had, maar dat het is intussen al driekwarteeuw geleden dat de Tweede Wereldoorlog in onze contreien ten einde liep. Sint-Truiden herdenkt deze maand de 75ste verjaardag van de verlossende bevrijding na jaren van oorlogsellende. Dit jaar wordt deze bijzondere dag in de stadsgeschiedenis gereconstrueerd. En het werd even magisch toen ‘den Amerikaan’ door de Stapelstraat denderde en de kinderen uit hun dak gingen. Ouderen mensen pinkten her en der een traantje weg. Zo moet het er dus hebben uitgezien, bedenk ik mij.

Nooit vergeten

“De re-enactment is de blikvanger van een uitgebreid programma ter nagedachtenis van de 75-jarige bevrijding in Sint-Truiden. Dat is een belangrijke historische gebeurtenis die, uit diep respect voor de mensen die er toen bij waren, nooit mag vergeten worden. Er duiken tussen donderdag 5 en zondag 8 september daarom nog tal van andere activiteiten op”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren. Zo zijn er enkele meeslepende lezingen in de Academiezaal waar ook een tijdelijke tentoonstelling loopt, vindt er een zangavond met oorlogsliederen plaats in de Keizerszaal en wordt vier dagen lang ‘The Last Post’ geblazen aan de pui van het stadhuis. Zondag 8 september worden de herdenkingen afgesloten met een bloemenhulde aan het oorlogsmonument in de Stapelstraat.

Meer info over al deze activiteiten is terug te vinden op www.sint-truiden.be/75-jaar-bevrijding.