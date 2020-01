6de en laatste editie Trudo’s Zondag Gasten:“Op Haspengouwse goede grond” Dirk Selis

20 januari 2020

09u45 0 Sint-Truiden De reeks praatshows Trudo’s Zondag Gasten is alweer aan zijn laatste editie toe. kan. “In Haspengouw kan thema landbouw en landschap, kastelen en landerijen in Haspengouw niet ontbreken”, zegt organisator Guy Plevoets. “Zo’n kasteel met Franse tuinen en Engels landschapspark is een mooie maar zware erfenis. Graaf Ghislain d’ Ursel van Hex zal er met bedachtzaam enthousiasme over praten.”

“Na een koffiepauze met verse fruittaart komt Veerle Vanhoof aan het woord. Na een moeilijke start bouwt zij als bedrijfsleidster aan het succes van het appelsapbedrijf PIPO”, gaat Plevoets verder. “Om dan even door te gaan met wat geschiedenis. Met de Truiense historicus Winand Vanmeerbeek grijpt theaterkunstenaar Guido Wevers terug naar de Vita Trudonis. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de beschrijving van een heiligenleven kon leiden tot een machtsstrijd tussen de abt en de prins-bisschop? Afsluiten doen we in schoonheid met de coverband Marquis, samengesteld uit (ex-)studenten van de opleiding PXL Music management.”

De praatshow vindt plaats op zondag 2 februari om 14.30 uur in de Academiezaal (Plankstraat 18). Toegangskaarten kosten 11 euro; koffie en taart inbegrepen. Info www.debogaard.be. Reserveren bij de UIT-balie van het cultuurcentrum 011/701.700