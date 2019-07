67 minuten ter nagedachtenis van Nelson Mandela Dirk Selis

23 juli 2019

18u21 0 Sint-Truiden Dat Nelson Mandela zelfs 101 jaar na zijn geboorte nog steeds veel mensen inspireert, mocht een select gezelschap ondervinden tijden de 67 minuten lange nagedachtenis van de mensenrechtenactivist en voormalig president van Zuid-Afrika in de Bistro-Bar kasteel Nieuwenhoven te Sint-Truiden

Sinds 2010 is 18 juli, de geboortedag van Mandela, door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale Nelson Mandela dag. Gerrit Kempeneers, Zuid-Afrika kenner en bezieler van de ‘Hope and Optimism’ expo, nodigde daarom enkele uitzonderlijke gasten uit om een uur en zeven minuten van hun tijd af te staan om te herdenken wat Nelson Mandela 67 jaar gedaan heeft voor de wereldvrede. Europarlementslid Hilde Vautmans nam als eerste het woord. Zij legde de link naar de toespraak van de versbakken voorzitter van de Europese Commissie. “Ursula von der Leyen bracht in haar eerste toespraak eveneens een boodschap van hoop en optimisme. Deze eerste inspirerende woorden zouden zo uit de mond van Mandela zelf kunnen komen”, stelde Vautmans. “Meer dan 70 jaar vrede in Europa door het samenbrengen in dialoog van verschillende strekkingen was ook de droom van Nelson Mandela”.

Nelson Balongo

Gerrit Kempeneers mocht ook rekenen op de aanwezigheid van STVV belofte Nelson Balongo. “Zelf ben ik vernoemd naar Nelson Mandela door de grote bewondering die mijn Congolese vader heeft voor Mandela”, zegt hij. Balongo nam zelfs even kort het woord om het belang van Mandela in zijn leven te benadrukken. En nog maar enkele dagen in België kwam ook Allan Sousa, de Braziliaanse spits, samen met zijn persoonlijke coach Robson Daltro uit interesse voor ‘Nelson Day’ even langs. Gerrit Kempeneers kon dan ook terugblikken op een geslaagde 67 minuten ter nagedachtenis van Nelson Mandela.

De expo Hope en Optimism is nog gratis te bezoeken in de Bistro-Bar tot eind oktober.

