6,5 miljoen keer bedankt, beste lezers uit Sint-Truiden! Redactie

31 december 2019

11u52 0 Sint-Truiden Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebben de lezers uit Sint-Truiden flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over de stad werden zowat 6,5 miljoen keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor!

Een verhaal dat in 2019 zichtbaar een gevoelige snaar raakte bij de Truienaren, is dat van Wendy Mignolet. De moeder van drie wachtte al acht jaar op een sociale woning en verbleef intussen in een zwaar beschadigd huis dat ze op de private markt huurde.

Maar ook het verhaal van mishandelde senioren in Villa Rosa liet u in het voorbije jaar niet onberoerd.

Gelukkig waren er ook de luchtigere verhalen, zoals dat van containerbedrijf Spiritus. Een klant die dacht dat hij een trucje gevonden had om hun diensten niet te moeten betalen, kwam aardig bedrogen uit.

En dan sloten we het jaar nog af met een prachtig kerstverhaal: de jonge Thuur die een hoogzwangere vrouw en haar man naar het ziekenhuis wilde brengen, maar de kleine Shurahbil op de passagierszetel van zijn wagen geboren zag worden.

Beste lezer, een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt!