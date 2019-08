5e Monumentenrun Sint-Truiden loopt dit jaar door trein Dirk Selis

27 augustus 2019

11u37 0 Sint-Truiden Op zaterdag 7 september vindt de 5e editie van de Monumentenrun plaats. Vorig jaar genoten liefst 3500 lopers van het belevingsvolle parcours dwars door verschillende Truiense monumenten. De Monumentenrun hoort ondertussen bij de grootste stadslopen van het land en pakt dit jaar uit meat alweer een unieke stunt: voor het eerst passeert een loopwedstrijd door een stilstaande trein.

Ook dit jaar is de Monumentenrun weer ambitieus. Daarom werd opnieuw een gedeelte van het parcours vernieuwd en wordt er ingezet op verrassende nieuwe animaties. Dankzij de NMBS passeren de lopers van de Monumentenrun dit jaar zelfs door een stilstaande trein. Ook de Kidsrun (tot 12 jaar) en Sprookjesrun (tot 6 jaar) blijven elk jaar groeien. Hiervoor wordt dit jaar extra animatie op en langs het parcours voorzien met een passage door Toverland en over de Jungle Track-obstakelbaan. De Kidsrun is gratis als je vooraf inschrijft, de Sprookjesrun is helemaal gratis.

“De voorbije jaren werd de lat hoog gelegd en dit jaar stunten we opnieuw met een passage door een stilstaande trein in het station van Sint-Truiden”, zegt schepen van Sport Jurgen Reniers. “Net als vorig jaar lopen we dit jaar over water, maar nu over de grachten van domein ‘t Speelhof. Het Sint-Trudo Ziekenhuis, de Gazo en de tuin van het Clarissenklooster zijn enkele nieuwe van in totaal 27 locaties. Onderweg is er ook een groots lichtspektakel in het stadspark, je zal een obstakelbaan moeten overwinnen en je kan genieten van verschillende muzikale acts.”

Alle info vind je op www.monumentenrun.be. Daar kan je ook online inschrijven. Schrijf je online in voor 2 september, dan geniet je van het voordeltarief. Online inschrijven kan je daarna nog tot 5 september aan de dagprijzen. Op zaterdag 7 september kan je je nog inschrijven vanaf 16u in de Trudo Sporthal.