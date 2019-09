5de editie van Haspengouw Culinair op Grote Markt Dirk Selis

04 september 2019

12u11 0 Sint-Truiden Zondag vindt de vijfde editie plaats van het smaakvolle evenement Haspengouw Culinair. Bezoekers worden op de Grote Markt verwend met kleine gerechtjes en hapjes van tien topchefs uit de Haspengouws.

Zondag 8 september worden alle fijnproevers in de watten gelegd in Sint-Truiden. Tijdens Haspengouw Culinair strijken tien gastronomische toprestaurants neer op de Grote Markt en verwennen de bezoekers met kleine gerechtjes en verfijnde hapjes. “Namiddag kunnen de bezoekers kennismaken met tien topchefs en proeven van hun verschillende specialiteiten aan democratische prijzen. Het aanbod van de restaurants is zeer gevarieerd, van vlees tot vis, van de Italiaans keuken tot een heerlijk dessert als afsluiter. Uiteraard mag een fris glaasje bubbels en een streepje live-muziek niet ontbreken”, vertelt Karl Smets, voorzitter vzw Ambiance in ’t Stad. “Er wordt bovendien een overkapping van 500 m2 voorzien, dus ook indien het weer niet meezit, zal er toch genoten kunnen worden van de gerechten.”

Winkels open

Ook Schepen van Middenstand Jos Pierard kijkt uit naar een goed gevuld weekend in de binnenstad: “Namiddag openen de winkels hun deuren naar aanleiding van de herfstopendeur. Zondag is het bovendien ‘Open Monumentendag’, dit jaar in het teken van de zeven-jaarlijkse Trudofeesten in de stad. Tal van monumenten kunnen gratis bezocht worden.”

Haspengouw Culinair: Grote Markt Sint-Truiden, zondag 8 september 11u30 – 22u