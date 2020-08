500 chirurgen wereldwijd volgen knieoperatie in Sint-Trudo Ziekenhuis via Zoom MMM

31 augustus 2020

18u06 0 Sint-Truiden Dokter Peter Bollars heeft maandagmiddag een knieprothese geplaatst bij een patiënt via robotchirurgie. Dat deed hij terwijl maar liefst 500 chirurgen op zijn vingers stonden te kijken. Via Zoom weliswaar. “Van India tot de Verenigde Staten zagen ze onze dokter aan het werk”, vertelt Miet Driesen van het Sint-Trudo Ziekenhuis.

Maar liefst vijfhonderd chirurgen schreven zich in voor de live uitgevoerde operatie in het ziekenhuis van Sint-Truiden. Het ging om het plaatsen van een volledige knieprothese bij iemand die eerder een beenbreuk opliep. “Een ingreep die normaal gezien amper zou lukken, maar dankzij robotchirurgie wel”, zegt Driesen. Het Sint-Trudo Ziekenhuis kocht de NAVIO Robot die hij daarbij gebruikt als eerste Belgisch ziekenhuis aan in het voorjaar van 2018.

In juni 2019 kon dokter Bollars, als eerste binnen Europa, de klinische resultaten delen van het plaatsen van knieprotheses met de robot met orthopedische chirurgen van over de hele wereld. Hij deed dat op een congres in hartje New York. Vandaag is het veel moeilijker om te reizen en op die manier aan kennisuitwisseling te doen.

“Via een livestream van de operatie in Sint-Trudo kunnen alle chirurgen wereldwijd de beelden volgen die door drie camera’s worden gemaakt. De Britse arts dr. Dinesh Nathwani modereerde het geheel en gaf uitleg, terwijl Bollars de operatie uitvoerde. Het is de eerste keer dat ons ziekenhuis dit doet en de reacties waren alvast lovend. Er waren inschrijvingen vanuit zowat alle continenten.”

De operatie verliep zonder problemen.