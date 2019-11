50 kleuters van Sint-Ritaschool genieten als eersten van een vleugje ‘Kerstmagie’ in Kasteel van Duras

Dirk Selis

05 november 2019

17u25 6 Sint-Truiden Het Kasteel van Duras opent vanaf 7 december officieel de deuren voor het betoverende familiespektakel ‘Kerstmagie’, maar dinsdag werd er voor de laatste kleuterklasjes van de Truiense Sint-Ritaschool al een magisch tipje van de sluier gelicht, in het bijzijn van organisator prins Simon de Merode, regisseur Luc Stevens en een deel van de lokale cast uit het dorpje Duras.

Het eeuwenoude kasteel van Duras wordt sinds enkele jaren opnieuw bewoond door graaf Ghislain en gravin Gabrielle de Liedekerke en hun vier dochters. Het kasteelpark is een onderdeel van een belangrijk domein van in totaal meer dan 100 hectare. Het huidige kasteel dateert uit 1789 en stelt voor de tweede keer de deuren open voor ‘Kerstmagie’. “We keken er erg naar uit”, zegt gravin Gabrielle de Liedekerke. “Vorig jaar was alles nieuw. We kwamen hier pas wonen en toen kwam Simon met dat idee om het kasteel open te stellen. Het werd dus afwachten wat dat ging geven, maar toen leerden we de mensen van Duras kennen en ondertussen zijn we zeer goede buren geworden.”

Dat vinden ook de inwoners van het dorpje Duras dat tegen het kasteeldomein aanschurkt. “We zijn aangenaam verrast door het kasteel en haar bewoners”, zegt Dirk Buys die iets verderop in Duras woont. “De theatervoorstellingen hebben de mensen van het dorp dichter bij elkaar gebracht, en de kasteelmuur die eerst het dorp met kasteel streng en kordaat scheidde, naar beneden gehaald. We keken dit jaar dus echt uit naar de winter.”

Meeslepend verhaal op kindermaat

“De rode draad doorheen de theaterwandeling is een kerstverhaal bedacht door Luc Stevens en het team achter Historalia”, vertelt prins Simon de Merode. “Dit jaar brengen we ‘Het geheim van de Torenkamer’ naar Duras, een prachtig en meeslepend verhaal op kindermaat. Grappige figuren uit de elfenwereld brengen je langs de meest magische kamers van het kasteel. Daar zorgen de prins en de prinsesjes voor een ongelooflijke verrassing. Ook de kerstman, zijn rendier Rudolf en tal van beroemde gasten zijn van de partij. Er zitten onderweg rare figuren die je wel eens de verkeerde weg kunnen uitsturen zodat je misschien langs griezelige trappen van de geheime zolderkamer of de hoge torenkamer terechtkomt. En wie weet wat je daar allemaal tegen komt?” zegt de Merode tegen een kranig kleutertje van de Sint-Ritaschool.

Ogen gericht op de toekomst

Historalia werd in 2014 opgericht door prins Simon de Merode met het Kasteel de Merode in Westerlo als vaste thuishaven. Om de conservatie en het gebruik van het erfgoed te garanderen, stelt de prins zijn domein regelmatig open voor het grote publiek. Met groots opgezette musicalspektakels zoals Marie-Antoinette, Albert 1, Rubens & 1830 (zomer 2020) en een jaarlijks terugkerende editie van Kerstmagie maakt Historalia van historische kaders bloeiende omgevingen. “De ogen van Historalia zijn altijd gericht op de toekomst. Met Kerstmagie, dat dit jaar maar liefst in zes kastelen over heel Vlaanderen wordt opgevoerd, overschrijdt ons productiehuis de lokale grenzen. Hier in Sint-Truiden, met mijn neef Ghislain, komen we nu voor de tweede keer. Vorig jaar was het een succes”, vertelt de Merode. “Het is de bedoeling om later ook andere producties naar hier te halen. Natuurlijk als Ghislain en Gabrielle dat zien zitten, hé”, lacht de prins.