50.000 kerstlichtjes van Herman brengen 2.300 euro op voor Fighters Against Cancer Dirk Selis

07 januari 2020

14u00 0 Sint-Truiden Herman Degroot overhandigde maandag samen met zijn dochter Siska een cheque van 2.300 euro aan Fighters Against Cancer. Herman pakte in december al voor de zesde keer uit met een grootse lichtshow, met maar liefst 50.000 lampjes.

De familie Degroot pakte al voor de zesde keer uit met een grootse lichtshow, maar met dit jaar 50.000 lampjes in gebruik lag de lat weer een beetje hoger. “Het gevolg van straat en steeg af te rijden in binnen- en buitenland. En te zeggen dat het allemaal begonnen is met twee poppen en wat lampjes”, vertelt vader Herman ons. “Ondertussen is het een 20 minuten durende show geworden met 52 liedjes erin verwerkt. Om de lampjes perfect te laten dansen, ben je toch zo’n drie uur aan het programmeren per minuut muziek. Vanaf april begin ik eraan. Ik monteer en maak alles zelf, hé. En de energiefactuur? Die viel reuze mee, want het zijn allemaal ledlampjes”, lacht Herman, die alweer klaar is voor de zevende editie.

Wetenschappelijk onderzoek

Bert Vanmechelen van Fighters Against Cancer is een dankbaar man. “Dat geld kunnen we goed gebruiken. We steunen dit jaar twee projecten. Zo heeft Kick Cancer een missie waarbij ze alle kinderen met kanker sneller en beter willen genezen door wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen, obstakels te omzeilen en mensen met elkaar te verbinden”, zegt Vanmechelen. “TUKI ondersteunt op haar beurt dan weer de ouders van kinderen met kanker op financieel, administratief, emotioneel en praktisch vlak. TUKI wil ervoor zorgen dat elk kind de best mogelijke behandeling kan krijgen, in binnen- of buitenland. Beide organisaties hebben bovendien de handen in elkaar geslagen om vanaf 2019 een overkoepelend netwerk op te starten waarin alle goede doelen die zich inzetten voor kinderkanker worden opgenomen. Zo krijgen kinderen en hun families, die te maken krijgen met kanker, op een eenvoudige wijze toegang tot alle relevante organisaties die zich inzetten voor kinderkanker.”