42e Shop & The City wagen verloot door Truiense handelaars

12 juli 2019

16u31 0 Sint-Truiden Wie de afgelopen twee maanden ging winkelen in Sint-Truiden, kon kans maken op een Volvo V40 van garage Volvo Celis Sint-Truiden. Fenia Spelmans kwam als winnaar uit de bus dankzij het scannen van haar Shop & The City-kaart bij ’t Leeshoekje in Zepperen.

Voor Fenia Spelmans uit Brustem kon de zomer niet mooier beginnen: zij won de 42e Shop & The City-wagen en rijdt binnenkort rond in een splinternieuwe Volvo V40 van Volvo Celis dankzij haar scan bij ’t Leeshoekje in Zepperen. “Ik kreeg het verrassende telefoontje terwijl ik aan het werk was, het moest even doordringen voor ik goed en wel besefte wat voor een geweldig nieuws ik net had gekregen! Wekelijks gaan wij naar ’t Leeshoekje, de ene week mijn man, de andere week ik. Soms vergeet mijn man onze Shop & The City-kaart mee te nemen en dan zeg ik vaak: we kunnen wel een auto winnen hé! En nu is het echt gebeurd, ongelooflijk!”, vertelt winnares Fenia Spelmans. “Het is de eerste keer dat we de wagen hier in ’t Leeshoekje mogen weggeven, een zaak waar ook steeds vlijtig gescand wordt! Dit toont ook weer dat onze kaart zowel binnen als buiten het centrum veel wordt gebruikt. In de zomermaanden maken de shoppers opnieuw kans op een wagen, ditmaal een Kia Picanto van Van Mossel-Bruyninx”, aldus Jos Pierard, Schepen van Middenstand.