42 teams winterbarbecueën in Haspengouwse velden Dirk Selis

01 december 2019

18u34 0 Sint-Truiden “Winter-BBQ is hot! Daarom dat we besloten hebben om een winterse BBQ-wedstrijd op poten te zetten”, zegt organisator Wim Bloemen van De Filous. “Als locatie hebben we gekozen voor het mooie Helshoven, middenin de Haspengouwse natuur. Maar liefst 42 teams schreven zich in.”

Maar hoe gaat het er eigenlijk aan toe op zo een wedstrijd? “Wel, we volgen de regels van de Kansas City BBQ Society, dat wil zeggen: we bereiden kip, varkensribben, varkensschouder en runderborst”, vertelt Bloemen. “Op zaterdag kwamen de 42 teams toe en bouwden ze op. Er zijn er die met een tentje werken, anderen met een mobilhome, een trailer en zelfs een bus. Sommigen werken op een pellet-barbecue, anderen op een omgebouwde ton en nog anderen hebben een 'big ass smoker’ uit de USA. Eerst volgt er de ‘Meat inspection’. Het vlees, dat de teams zelf moeten meebrengen, moet in de eerste plaats de juiste ‘cut’ zijn en mag niet gekruid, gemarineerd of geïnjecteerd zijn. Bovendien moet het op de correcte temperatuur bewaard worden.”

Southern Dutch BBQ

“Zondag was het ‘turn in day’, wedstrijddag dus”, gaat Bloemen verder. "Op geregelde tijdstippen leveren de teams hun boxen in met wat ze klaargemaakt hebben. Dat wordt dubbel blind door een onafhankelijke jury van KCBS Certified BBQ Judges beoordeeld. Na het inleveren en als de punten geteld zijn, werd de winnaar bekend gemaakt. Die kwam dit jaar uit Nederland. De Southern Dutch BBQ mag zich dan ook de eerste Winter BBQ-kampioen noemen.”