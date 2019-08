40 maanden cel voor Truienaar die spoor van vernieling door stadscentrum trok Birger Vandael

01 augustus 2019

14u13 3 Sint-Truiden Een 37-jarige man uit Sint-Truiden ging in het weekend van 20 en 21 april helemaal door het lint. De man was onder invloed van alcohol en xtc en trok een spoor van vernieling door het stadscentrum van Sint-Truiden. Hij sloeg toe op veertig verschillende plaatsen en krijgt een celstraf van veertig maanden.

Die bewuste paaszondag kreeg de lokale politie ’s morgens plots de ene melding van vandalisme na de andere binnen. Het ging vooral over wagens die beschadigd waren. De politie kon de beklaagde van straat plukken, terwijl de meldingen nog steeds binnenliepen. Hij was reeds bekend bij de politie omwille van drugsfeiten in het verleden. Op het moment van de feiten stond hij bovendien onder elektronisch toezicht.

Jetons voor carwash en pruik

De beklaagde is schuldig verklaard aan tientallen tenlasteleggingen. Zo is hij verantwoordelijk voor de diefstal van rookwaren, parfumerie, een portefeuille, handschoenen, een katapult, een hoofdtelefoon, muntjes, usb-kabeltjes, een brandblusser en tal van documenten. De Truienaar ritste werkelijk alles mee wat hij tegenkwam. Het is niet duidelijk wat hij dacht te zullen doen met jetons voor de carwash, een pruik of een ijskrabber. Verder is hij schuldig voor het bezit van een vlindermes en een knuppel.

De grootste schade bracht de man aan bij wagens. Hij stak 22 autobanden plat en beschadigde drie zijspiegels, terwijl ook dertien ruitenwissers sneuvelden. Verder moesten ook een merkteken van Mercedes, een kofferklep, een antenne en een tankklep eraan geloven. Soms gingen deze feiten nog gepaard met het bekrassen van de voertuigen. Verder beschadigde de man verkiezingspanelen van Jelle Engelbosch en stak hij twee PMD-zakken in brand. De politicus van N-VA dacht eerst nog dat het om een politieke actie ging, tot hij alle berichten uit de stad vernam.

Grootheidsgedachten

“Er zijn aanwezigen voor geestelijke achteruitgang ten gevolge van langdurig medicatie-, alcohol- of druggebruik. Beklaagde heeft grootheidsgedachten die passen in zijn ziekelijke neiging tot liegen”, staat te lezen in het vonnis. “Hij vertoont onaangepast maatschappelijk gedrag en is drugsverslaafd. Het gegeven dat hij tientallen slachtoffers maakte, raakt hem niet. Hij wenst ook geen begeleiding of psychiatrische opname en stelt dat hij zijn straf zal uitzitten.”

“Ik zit met mijn handen in het haar”, zuchtte de advocate van de beklaagde tijdens de behandeling. “Mijn cliënt kan zich die nacht moeilijk herinneren, maar er is weinig betwisting mogelijk. De camerabeelden zijn duidelijk. Beklaagde had een moeilijke jeugd, waarin hij van instelling naar instelling trok. Hij heeft eigenlijk altijd op straat geleefd en nooit vrienden of familie gehad.”

Beklaagde staat in voor bijna 300 euro aan proceskosten. Zijn matrak en vlindermes worden verbeurd verklaard. Aan zes burgerlijke partijen moet hij bedragen tussen 1 euro provisioneel en 1.800 euro betalen.