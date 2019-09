4.000 deelnemers voor grootste scholenveldloop van Vlaanderen Dirk Selis

24 september 2019

17u48 0 Sint-Truiden Sint-Truiden blijft titelverdediger als het gaat om het organiseren van Vlaanderens grootste scholenveldloop. Alle scholen op het grondgebied van de stad nemen deel, goed voor ruim 4.000 jonge lopers op drie dagen. Zij krijgen na afloop allemaal een deelnemersmedaille mee naar huis.

Ook dit jaar vindt de grootste scholenveldloop van Vlaanderen plaats in Sint-Truiden. Op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 september dingen kinderen en jongeren uit zowel het basis- als middelbaar onderwijs mee naar een podiumplaats tijdens de loopwedstrijd in het Speelhof. “Dit jaar nemen opnieuw meer dan 4.000 leerlingen deel aan onze scholenveldloop. We zijn enorm trots dat de belangstelling voor dit sportieve evenement jaar naar jaar op topniveau blijft. Samen met de collega’s van de sportdienst, die de scholenveldloop steevast in goede banen leiden, gaan we er weer een schitterende editie van maken”, vertelt schepen van Sport Jurgen Reniers. “We doen dan ook extra inspanningen om alle scholen aan de meet te krijgen.

Iedereen een medaille

“Er worden onder meer bussen ingelegd tussen de wedstrijdlocatie en de deelgemeentes. Zo hoeft de afstand alleszins geen probleem te vormen om te kunnen deelnemen”, vervolgt schepen van Jeugd Hilde Vautmans. “En omdat deelnemen ook belangrijker is dan winnen, kregen alle atleten naast de klassieke gouden, zilveren en bronzen plakjes, ook een deelnemersmedaille als aandenken. Zo geven we alle lopers het gevoel dat hun inspanningen gewaardeerd worden”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.

Praktisch

Dinsdag 24 september van lopen de jongeren van het secundair onderwijs. Woensdag 25 september is het de beurt aan de kinderen van het lager onderwijs uit de centrumscholen en op donderdag 26 september volgen ook hun leeftijdsgenoten van de deelgemeenten. Diezelfde dag kunnen ten slotte ook de kleuters een spurtje trekken.