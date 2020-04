35 van de 42 Limburgse gemeenten promoten lokale handelszaken: “Zaken gaan beter dan gedacht” Dirk Selis

14 april 2020

17u23 36 Sint-Truiden 35 van de 42 Limburgse gemeenten plaatsen momenteel lokale handelszaken en ondernemers online extra in de spotlights. Een evolutie die UNIZO Limburg toejuicht. “Winkelhieren is nu meer dan ooit cruciaal. Wij zijn dan ook erg blij dat zoveel gemeentebesturen acties ondernemen om dit extra te promoten”, zegt Bart Lodewyckx.

De lokale economie gaat gebukt onder de negatieve impact van de coronacrisis. Horeca- en handelszaken zijn dan ook genoodzaakt om daar snel en creatief op in te spelen, rekening houdend met de opgelegde restricties. “Lokale ondernemers kunnen alle steun gebruiken in deze moeilijke tijden. En die steun komt van meerdere kanten”, aldus Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg.

Zuid-Limburg doet niet mee

“We zien dat ruim 80% van de Limburgse gemeenten online een overzicht geeft van handelszaken”, gaat Lodewyckx verder. “Met informatie over de bereikbaarheid, openingsuren, afhaal- en leveringsvoorwaarden, een link naar de webshop, … Een initiatief dat wij in het kader van winkelhieren toejuichen, want zo krijg je in een handomdraai een duidelijk overzicht van de lokale ondernemers.”Jammer genoeg, heeft nog niet elke gemeente zo'n aanbod. Vooral Zuid-Limburg kampt met een achterstand. De Haspengouwse gemeenten Gingelom, Heers, Wellen, Nieuwerkerken, Herstappe, Kortessem bieden geen aanbod op hun website aan. “Wel op onze Facebook-pagina”, zegt voorzitter Eric Dupain van Borgloon en Heers. Gelukkig springt de hoofdstad van Haspengouw, Sint-Truiden wel op de kar.

‘3800online’

Middenstandsvereniging Shop & The City lanceerde begin april vandaag de website ‘3800online’. Op het platform kunnen bezoekers doorklikken naar webshops van alle Truiense winkels en marktkramers en zo de zomercollecties ontdekken vanuit hun zetel. Ook horecazaken die afhaalmaaltijden aanbieden of gerechten aan huis leveren, zijn er in een mooi overzicht terug te vinden. “Normaal liepen de voorjaarscampagnes nu op volle toeren en werd de laatste hand gelegd aan evenementen zoals een paaseieren raap en Ladies City Day om bezoekers massaal naar het stadscentrum te trekken", zegt middenstandsschepen Jos Pierard (Open Vld). “Maar nu roepen ook wij de mensen op om thuis te blijven. En ook van thuis kan er geshopt worden.”

Beter dan gedacht

“De zaken gaan beter dan gedacht”, zegt Karolien Spilstijns (32) van meisjeskledingzaak ‘La Jolie Petite’ in Ordingen bij Sint-Truiden. “Ik ben pas 6 maanden geleden opgestart en toen de Coronacrisis uitbrak zag ik de bui al hangen. Maar kijk, de zaken gaan beter dan gedacht. De Truienaren hebben mijn webshop gevonden. En als beloning voor die trouwe klanten, ga ik de gekochte zaken persoonlijk afgeven. Dus, mij hoor je zeker niet klagen.”