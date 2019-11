320 Truiense kinderen en jongeren op zwemdag voor jeugdbewegingen Dirk Selis

30 november 2019

17u57 0 Sint-Truiden De voorbije editie van de zwemdag voor de Truiense jeugdbewegingen was een groot succes. Zowat 320 leden hebben zaterdag 30 november gratis kunnen genieten van het brede aanbod van het Truiense stadszwembad. Met dergelijke initiatieven wil het stadsbestuur van Sint-Truiden deze lokale verenigingen ondersteunen in hun reguliere werking.

Sint-Truiden telt 28 jeugdbewegingen, waar 1.500 kinderen en jongeren in de beste omstandigheden hun weekend- en vakantiedagen doorbrengen. Deze verenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke rol en daarom biedt de stad hen met plezier de nodige ondersteuning. “We geven onze jeugdbewegingen het jaar rond de aandacht die ze verdienen, zoals met de Dag van de Jeugdbeweging, via logistieke en financiële hulp bij kampen en fuiven of zoals afgelopen zaterdag met onze zwemdag. Hierbij vormden we ons stadszwembad om tot het exclusieve speelterrein van de jongerenverenigingen. Dat is voor hen een ideale activiteit om de koude wintermaanden te overbruggen. Op deze derde editie kwamen 320 kinderen en jongeren langs”, vertelt schepen van Jeugd Hilde Vautmans. “Bij jeugdbewegingen ontwikkelen kinderen en jongeren zich tot zelfstandige burgers met zin voor verantwoordelijkheid en solidariteit. Een goede ondersteuning van de lokale jongerenwerking is dan ook een belangrijke schakel van ons stedelijke jeugdbeleid. Daar zullen we ook in de toekomst op blijven inzetten.”