300 Truiense leerlingen leren de boerenstiel op Binnenbijboerendag Dirk Selis

23 mei 2019

14u16 0 Sint-Truiden Truiense leerlingen gaan deze week de boer op tijdens de Binnenbijboerendag. Dat initiatief is een onderdeel van het leaderproject ‘Het begint in Haspengouw’, dat kinderen en jongeren wil laten zien hoe het er aan toe gaat in land- en tuinbouwbedrijven. Door een combinatie van leren en beleven ontdekken deelnemers zo vanwaar het voedsel op hun bord vandaan komt.

Donderdag en vrijdag zijn het de Binnenbijboerendagen. Het tuinbouwbedrijf van Gunther Vanleeuw en Gilian Peuteman stelt dan de deuren open voor alle leerlingen van het vijfde jaar basisonderwijs in Sint-Truiden. Ze krijgen er uitleg over allerlei aspecten van de tuinbouw, zoals akkers, rundvee, kippen, varkens, bijen, appels, peren, kersen en landbouwmachines.

Rechtstreeks bij de boer

“Er nemen zo’n 300 leerlingen deel aan deze activiteit, waarop we tonen hoe mooi de boerenstiel wel is. Want hoewel vroeger iedereen kind aan huis was bij de boerderij om de hoek, is dat vandaag helaas niet meer het geval. Jongeren beseffen daarom pakweg niet waar hun dagelijks stukje vlees vandaan komt of hoe de melk die ze drinken in de koelkast belandde. Dat en zoveel meer willen wij hen met dit project bijbrengen. Bedoeling is om de kinderen aan te zetten om te kiezen voor lokale producten, en liefst ook nog rechtstreeks bij de boer”, zegt schepen van Landbouw Hilde Vautmans.

Kloof verkleinen

De Binnenbijboerendagen kaderen binnen het Leaderproject ‘Het begint in….Haspengouw’ van VZW Plattelandsklassen. Dat kwam er om kinderen en jongeren meer vertrouwd te maken met de thema’s landbouw en platteland. Aan de hand van verschillende educatieve projecten, waarbij leren en beleven mekaar versterken, wordt de kloof tussen producent en consument zo een heel stuk kleiner. “Dat gebeurt niet alleen met lessenpakketten op school, maar vooral door de leerlingen letterlijk de boer op te laten gaan. Deze praktijkbeleving versterkt de leereffecten van op de schoolbank, en stuurt uiteindelijk aan op een zo goed mogelijk resultaat”, besluit burgemeester Veerle Heeren.