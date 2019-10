300 Truiense jongeren op jaarlijkse tienerfuif ‘Tienerbeats’ Dirk Selis

28 oktober 2019

08u16 0 Sint-Truiden Afgelopen vrijdag vond de zesde editie van de Truiense kinderfuif ‘Tienerbeats’ plaats. De fuif stond - hoe kon het ook anders aan de vooravond van de herfstvakantie - helemaal in het teken van Halloween.

‘Tienerbeats’ is de jaarlijkse Truiense fuif voor kinderen van het zesde leerjaar en het eerste en tweede middelbaar, georganiseerd door de stad. Dit jaar vond het feest plaats in de Gazo, waar de jongeren zich veilig en onder begeleiding een hele avond konden uitleven.

Aanstormend talent

“Hoewel 12- tot 14-jarigen nog wat jong zijn voor echte fuiven, gaan ook zij wel eens graag uit de bol. Daarom organiseren we deze tienerfuif. Meer dan 300 kinderen kwamen dit jaar in hun griezeligste outfits langs. Samen met hen maakten we er een feest van”, vertelt schepen van Jeugd Hilde Vautmans. “De fuif is voor de kinderen de ideale gelegenheid om de herfstvakantie feestelijk in te zetten”, vult burgemeester Veerle Heeren aan.

Om aanstormend talent een podium te geven, mochten jonge dj’s de lievelingsnummers van de feestgangers draaien. Tussendoor konden de gasten uitblazen met mysterieuze, alcoholvrije drankjes en duistere hapjes.