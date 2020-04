30 bewoners en 10 personeelsleden testen positief bij WZC Orelia Serrenhof Marco Mariotti

11 april 2020

13u59 0 Sint-Truiden 30 bewoners en 10 medewerkers van woonzorgcentrum Orelia Serrenhof - het vroegere La Madrugada & Laurentius - hebben positief getest op covid-19. De grote meerderheid van de mensen die positief testten vertoont geen enkel symptoom. “De familie van elke bewoner met een positieve test is op de hoogte gebracht", klinkt het.

Een extra actie die nu wordt genomen is het samenvoegen van de besmette bewoners. “Daarbij verhuizen we de mensen met covid-19 naar de eerste verdieping. Dat heeft als voordeel dat we een vaste equipe medewerkers aan deze verdieping kunnen toewijzen, maar ook dat niemand van onze bewoners geïsoleerd dient te worden op de eigen kamer en dat ze zich vrij op de afdeling kunnen begeven.”

Wie eerder deze week negatief testte voor covid-19 wordt hiermee ook extra afgeschermd. “We doen er alles aan om iedereen in deze omstandigheden de beste zorgen te bieden. We blijven in voortdurend overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid en onze coördinerend en raadgevend arts om deze situatie zo goed mogelijk aan te pakken. De beschermingsmaatregelen worden uiterst strikt opgevolgd. Ook het ziekenhuis Sint-Trudo staat ons hierin bij. We begrijpen dat familieleden misschien ongerust zijn, maar we doen er ook in deze moeilijke omstandigheden alles aan om onze residenten te beschermen en te verzorgen.”