25 personeelsleden Ziekenhuis in quarantaine na contact met besmette patiënt Marco Mariotti

09 maart 2020

18u20 25 Sint-Truiden Het Sint-Trudo ziekenhuis zit in één klap plots met 25 personeelsleden minder. Het gaat om alle medewerkers die direct contact hebben gehad met een patiënt die positief testte op het coronavirus. “Iedereen moet voor veertien dagen in quarantaine”, klinkt het bij het ziekenhuis.

Ongeziene taferelen in het Sint-Trudoziekenhuis vandaag. Nu blijkt dat één patiënt positief testte op het coronavirus en in contact kwam met meerdere personeelsleden, moet een héél deel van hen in quarantaine. Concreet gaat het om maar liefst 25 medewerkers van verpleging tot dokters.

De patiënt in kwestie kwam op 2 maart het ziekenhuis binnen via de spoedafdeling. “Op dat moment was de voorzorgsmaatregel dat enkel mensen met koorts en hoesten werden getest. De patiënt voldeed niet aan die voorschriften, dus werd hij niet apart in quarantaine geplaatst.” Intussen werd hij wel opgenomen in het ziekenhuis waar hij drie dagen verbleef. Daar deelde hij een kamer met twee andere patiënten. “Maar zij hebben intussen negatief getest op de resultaten.”

“Het ziekenhuis ziet zich genoodzaakt om tijdelijk in deze periode tot en met 19 maart een aantal activiteiten af te bouwen en zal de bedcapaciteit in het ziekenhuis tijdelijk afbouwen”, zegt woordvoerster Miet Driesen.De toestand van de patiënt bleek zorgwekkend genoeg om hem na drie dagen ziekenhuisopname over te plaatsen naar een referentieziekenhuis om de toestand verder op te volgen.

Bij “Wij doen dit om alle patiënten de beste zorgen te kunnen blijven bieden. Opgenomen patiënten en patiënten met geplande ingrepen of waarvoor dringende hulp vereist is, kunnen we hierdoor optimaal blijven verzorgen. Tot en met 19 maart gaan we geen bijkomende inschrijvingen en niet-dringende ingrepen aannemen. Wij gaan er op dit moment vanuit dat het ziekenhuis na 19 maart opnieuw op een normaal activiteitsniveau zal draaien.”

Drie dagen de kamer gedeeld.

2 maart