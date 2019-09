24 diabetespatiënten Sint-Trudo klaar voor Monumentenrun Ziekenhuis maakt deel uit van het traject 10 km Dirk Selis

06 september 2019

10u22 0 Sint-Truiden Na een ‘start to run traject’ van enkele maanden, staan zaterdag 24 diabetespatiënten van Sint-Trudo Ziekenhuis aan de start van de Monumentenrun. Het ultieme doel dat ze al die tijd voor ogen hielden, komt nu heel dichtbij.

De afgelopen maanden trainden de diabetici wekelijks in groep en kregen de deelnemers nog een individueel loopprogramma onder begeleiding van sportcoach Michaël Vossius en het diabetesteam van Sint-Trudo ziekenhuis. “Het traject was een hele beleving zowel voor patiënten als voor de begeleiders. We hebben allen bijgeleerd over wat sporten doet met de suikerregeling. Onze patiënten kregen tips om hiermee beter te kunnen omgaan”, vertelt Evy Weynants, diëtiste-educator van het diabetesteam.

Loopschoenen

Dr. Sophie Neven vult aan: “We zijn enorm trots dat we zaterdag met een groep van 24 kunnen starten. Het mooiste compliment dat we mochten ontvangen kwam van een echtgenote van één van onze deelnemers. Zij vertrouwde ons toe dat haar partner vóór dit traject nooit te motiveren viel tot lichaamsbeweging. Nu doet hij niets liever.”“Dit project heeft mensen met verschillende leeftijden, motivaties en achtergronden samengebracht. Het is daarom niet alleen een sportief, maar zeker ook een warm menselijk initiatief geweest. Voor ons is dit zeker voor herhaling vatbaar”, aldus Denise Vanmuysen, voorzitster van Lokale Diabetes Liga. “Onze grootste wens is dat de deelnemers na het beëindigen van dit sportieve avontuur hun loopschoenen blijven gebruiken.”

Leuk weetje: Sint-Trudo ziekenhuis zelf maakt dit jaar ook deel uit van de tien kilometer. De deelnemers zullen onder meer de inkomhal en het revalidatiecentrum doorkruisen. Daar hebben we een verrassing voor de lopers in petto in de vorm van een spuitje.