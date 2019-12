22.000 Limburgers wachten op sociale woning: “Het probleem in onze provincie is dramatisch” Dirk Selis

06 december 2019

15u33 32 Sint-Truiden In Limburg wachten 22.000 mensen op een sociale woning. Uit de cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) van 2018 blijkt dat in Vlaanderen meer dan 150.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning stonden, 1 op 7 daarvan zijn dus Limburgers. “Het Limburgse probleem is dramatisch”, aldus Ludwig Vandenhove (sp.a).

“De ambitie van Vlaanderen is zelfs niet genoeg om het probleem enkel in Limburg op te lossen. Uit wat ik lees en opvang, maak ik op dat er weinig verbetering op komst is. Alleen al voor mijn stad Sint-Truiden staan er bijna 1.400 mensen op de wachtlijst”, aldus Vandenhove.

BSO

“Het Bindend Sociaal Objectief (BSO) dat de Vlaamse Overheid in 2009 lanceerde, is niet gekoppeld aan de wachtlijsten en lost het woningprobleem dus allesbehalve op.” Meer dan de helft van de Limburgse gemeenten kon het BSO nog niet behalen. Maar zelfs als het totale BSO voor Limburg behaald werd, zou dit maar een schamele 4% van de gezinnen op de wachtlijst wegnemen. “Wat een gemeente op overschot heeft of nog voorziet aan sociale woningen, weegt nooit op tegen het aantal mensen op de wachtlijst.”

Sociale verhuurkantoren

De wachtlijst van meer dan 150.000 mensen telt enkel mensen die op de lijst van de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) staan. Daarnaast is er nog zoiets als sociale verhuurkantoren (SVK). Die huren woningen op de private huurmarkt met als doel ze onder te verhuren aan kwetsbare personen. “Ook bij de SVK’s puilen de wachtlijsten uit. We wachten nog op concrete cijfers, maar wat vaststaat, is dat het sociale woningprobleem er niet kleiner door wordt”, zegt Vandenhove. “Eerst kregen mensen met bepaalde noden voorrang”, gaat Vandenhove verder. “Gezinnen met een grote woonnood en moeilijke gezinssituatie kwamen zo eerst aan de beurt. Nu wordt dat vervangen door een chronologisch systeem. Wie eerst komt, eerst maalt. Zulk systeem is weinig sociaal en klagen we dus aan.”

“Wij stellen baanbrekende oplossingen voor, zoals ons voorstel tijdens de campagne om 100.000 extra sociale woningen te bouwen om betaalbaar wonen mogelijk te maken. Aan dit tempo duurt het nog meer dan 50 jaar om de wachtlijsten weg te werken.” Vandenhove benadrukt dat ook wachtlijsten aan sociale woningen moeten gekoppeld worden, omdat het om mensen in nood gaat en niet louter om cijfers.